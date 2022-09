Kulitmu Sensitif? Jangan Salah Pilih Produk Skincare Ya, Kenali Bahan Dasarnya

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun membuat kaum hawa semakin concern terhadap kesehatannya, termasuk kesehatan kulitnya.

Mereka pun kini mulai rutin melakukan perawatan diri (selfcare) dengan berbagai macam produk prerawatan kulit (skincare) yang memiliki kandungan beragam.

Nah, diantara mereka tentunya ada yang cenderung memiliki jenis kulit sensitif.

Sehingga tidak jarang, pemakaian produk skincare yang salah pun dapat memicu timbulnya masalah kulit seperti iritasi.

Perlu diketahui, kulit sensitif tidak hanya terjadi karena faktor keturunan (genetik) saja, namun juga dapat dipicu faktor lainnya, seperti stress, perubahan hormon, hingga dermatitis kontak.

Dikutip dari NPURE, Selasa (20/9/2022), ciri orang yang memiliki kulit sensitif diantaranya mengalami reaksi kulit saat menggunakan produk skincare tertentu, terkena iritasi saat terpapar sinar matahari, atau gatal dan kemerahan saat bergantinya musim.

"Gejala kulit sensitif yakni gatal-gatal, ruam, kulit kering, berkerak, bintik-bintik, rasa perih, atau muncul sensasi kulit terbakar hingga mengelupas. Penderita kulit sensitif harus memilih produk perawatan kulit dan kecantikan secara hati-hati agar gejala tersebut tidak kambuh," kata Pakar Kecantikan asal Amerika Serikat (AS), Susan Bernstein dalam bukunya 'Sensitive Skin Care: Do I Really Need Different Products?'.

Nah, kamu bisa melakukan tes produk kulit yakni dengan mengoleskan sedikit produk pada bagian kulit belakang telinga, punggung telapak tangan, atau bagian dalam siku.

"Tunggu 24 jam dan lihat apakah muncul alergi atau tidak. Bila iya, sebaiknya jangan lanjutkan pemakaian produk skin care atau kosmetik itu di kulit wajah," jelas Susan.