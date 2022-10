The Palace Jeweler Menghadirkan Jewelry Megastore Pertama di Central Park Mall Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — The Palace Jeweler menghadirkan jewelry megastore pertama melalui gerai terbaru di Central Park Mall, Jakarta. Melalui konsep megastore ini, The Palace Jeweler menjadi “one stop shopping destination” yang menghadirkan ragam koleksi perhiasan “Therlengkap”, sehingga pelanggan tidak perlu pergi ke gerai perhiasan lain untuk mencari perhiasan yang diinginkan.

Hadirnya jewelry megastore pertama ini dilakukan sebagai wujud komitmen The Palace Jeweler, sebagai bagian dari PT Central Mega Kencana (CMK) yakni perusahaan ritel perhiasan terbesar dan tepercaya di Indonesia, dalam menghadirkan koleksi perhiasan dengan pilihan bahan terlengkap, berlian berkualitas tinggi yang dipilih secara cermat, serta kadar emas yang sesuai dengan standar internasional.

Gerai The Palace Jeweler Central Park Mall Jakarta, yang merupakan jewelry megastore pertama ini, juga merupakan gerai The Palace Jeweler terbesar di JABODETABEK, sekaligus merupakan salah satu gerai The Palace Jeweler yang terbesar di seluruh Indonesia.

Dengan gerai yang lebih luas tersebut, pelanggan dapat lebih leluasa dan nyaman dalam memilih perhiasan.

Jelita Setifa, General Manager The Palace Jeweler mengatakan, “Animo masyarakat Jakarta terhadap perhiasan dari The Palace Jeweler sungguh luar biasa tinggi. Melalui dibukanya jewelry megastore pertama ini, The Palace Jeweler membuktikan bahwa The Palace Jeweler selalu mengutamakan pelayanan dengan memberikan servis terbaik pada pelanggannya dan selalu membawa prinsip 3T (Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin) pada seluruh kegiatannya.”

Central Park Mall Jakarta menjadi tempat pilihan The Palace untuk membuka jewelry megastore pertamanya. Hal ini tidak lepas dari kualitas dan inovasi yang dimiliki oleh mall tersebut yang memiliki dan selalu menjaga citra yang baik, selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanannya pada pengunjung, relasi yang baik pada seluruh tenant-nya, serta lokasi yang strategis dengan fasilitas modern yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Usung Prinsip 3T Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin

The Palace Jeweler menghadirkan ragam koleksi perhiasan “Therlengkap”, sehingga pelanggan tidak perlu pergi ke gerai perhiasan lain untuk mencari perhiasan yang diinginkan.

Selain perhiasan emas dan berlian, brand berjuluk “National Jeweler” ini juga menghadirkan zircon, logam mulia, dan aneka batu mulia seperti sapphire, ruby, dan emerald. Seluruh koleksi perhiasan yang ditawarkan pun memiliki kualitas terbaik dengan standar internasional.

Tidak hanya Therlengkap, The Palace Jeweler pun konsisten menghadirkan koleksi perhiasan dengan harga “Therjangkau” untuk menyesuaikan kebutuhan para pelanggan.