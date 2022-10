Inspirasi Hadiah Perhiasan Berlian Sesuai Batu Kelahiran, Bikin Ultah Jadi Tak Terlupakan!

TRIBUNNEWS.COM - Perhiasan berlian merupakan salah satu jenis hadiah paling berkesan yang bisa diterima oleh seorang wanita. Dengan tampilannya yang begitu berkilauan, wanita mana yang tidak merasa senang saat menerima kado perhiasan berlian?

Memberikan perhiasan berlian memang bisa jadi pilihan yang tepat sebagai inspirasi hadiah untuk pasangan. Namun, tak ada salahnya untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda di hari yang istimewa, misalnya saat momen ulang tahun.

Agar hadiah perhiasan berlian Anda jadi lebih berkesan, Anda bisa memberikan perhiasan berlian yang dihiasi dengan batu kelahiran.

Batu kelahiran, yang disebut juga sebagai birthstone, adalah 12 batu berharga yang merepresentasikan 12 bulan kelahiran. Sebagai simbol, 12 batu berharga ini punya makna yang berbeda-beda, sehingga bisa menjadi sebuah ide hadiah unik dan membuat hadiah perhiasan berlian untuk si dia terasa makin istimewa.

Lantas, apa jenis batu kelahiran yang cocok dihadiahkan untuk pasangan di ulang tahun mereka? Agar tidak salah pilih, simak pembahasannya di bawah ini!

1. Garnet untuk bulan Januari

Batu berharga jenis Garnet diperuntukkan bagi mereka yang lahir di awal tahun, yaitu bulan Januari. Memiliki warna merah gelap yang terlihat misterius namun elegan, jenis batu kelahiran ini dipercaya dapat melindungi pemakainya Dengan begitu, hadiah perhiasan berlian bertabur garnet bisa jadi sebuah perlambangan akan kepedulian Anda untuk si dia.

2. Ametis untuk bulan Februari

Mereka yang lahir di bulan kasih sayang memiliki batu berharga Ametis yang mewakili kelahirannya. Batu berwarna ungu ini merupakan simbol dari kekuatan, sehingga mereka yang memakai perhiasan berlian wanita bertabur batu ini diharapkan dapat memiliki energi positif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

3. Aquamarine untuk bulan Maret

Aqua Marine yang berarti air laut dipercaya dapat membawa keberuntungan dalam hidup. Saat kamu memberikan hadiah perhiasan berlian yang dihiasi dengan batu ini, kamu pun turut mendoakan kebahagian dan keberuntungan orang terkasih.

4. Berlian untuk bulan April

Bagi mereka yang berulang tahun di bulan April, batu berlian adalah batu yang melambangkan kelahiran mereka. Yang menarik, batu berlian juga merupakan simbol dari kesetiaan serta cinta yang abadi. Karenanya, hadiah perhiasan berlian untuk si dia akan selalu memberikan kesan tak terlupakan.

5. Zamrud untuk bulan Mei

Ilustrasi perhiasan berlian dengan batu zamrud (Shutterstock)

Bagi mereka yang lahir di bulan Mei, memberikan hadiah perhiasan berlian bertabur batu warna hijau ini dapat menjadi bentuk dukungan darimu atas berbagai perubahan dalam hidup saat hari ulang tahun mereka.

6. Mutiara untuk bulan Juni

Selain berlian, jenis batu mutiara merupakan batu berharga yang umum ditemukan pada perhiasan wanita. Memiliki bentuk bundar yang khas, perhiasan berlian wanita dengan taburan batu mutiara melambangkan makna kemurnian bagi mereka yang lahir di bulan Juni.

7. Rubi untuk bulan Juli

Seperti warnanya yang merah merona dengan kilau yang sempurna, batu rubi memiliki makna yang terkait erat dengan cinta dan kedamaian. Dengan menghadiahkan perhiasan berlian yang juga bertabur batu rubi, Anda bisa menghadirkan suasana romantis dan memperdalam hubungan di hari ulang tahun kekasih

8. Peridot untuk bulan Agustus

Batu ini disebut sebagai simbol kekuatan dan dipercaya dapat melindungi si pemakai dari mimpi buruk ketika disematkan pada perhiasan emas atau perhiasan berlian. Bisa jadi inspirasi hadiah yang menarik bukan?

9. Safir untuk bulan September

Ilustrasi perhiasan berlian dengan batu safir (Shutterstock)

Batu safir terkenal akan warna birunya yang indah. Batu ini merupakan simbol keagungan, kejujuran, dan kesetiaan, yang juga kerap dikaitkan dengan bangsawan serta lambang cinta. Saat dipadukan dengan perhiasan berlian, jenis batu berharga ini bisa membuat pemakainya menarik perhatian!

10. Opal untuk bulan Oktober

Jika kekasih Anda lahir di bulan Oktober, hadiahkan cincin berlian atau liontin berlian terbaru dengan sentuhan batu opal. Batu ini punya warna yang bisa berubah-ubah dengan indah. Sebagai simbol dari kepercayaan diri, hadiah perhiasan berlian dengan batu opal akan bisa membuat si dia makin memesona!

11. Topas untuk bulan November

Topas memiliki warna kuning yang menyimbolkan cinta dan kasih sayang. Selain itu, mereka yang mengenakan batu topas dipercaya bisa mendapatkan kecerdasan serta kekuatan. Karenanya, perhiasan berlian yang dihiasi dengan batu topas bisa jadi ide hadiah unik untuk orang tersayang.

12. Pirus untuk bulan Desember

Dengan tampilan warna hijau kebiruan yang cantik, Pirus memiliki makna kebaikan. Batu ini juga kerap menjadi simbol keberuntungan dan kesuksesan, sangat cocok untuk dijadikan inspirasi hadiah bagi kamu yang ingin mendoakan si dia di hari spesialnya!

Apakah Anda sudah mengetahui batu kelahiran yang tepat untuk si dia? Jika Anda berminat mendapatkan perhiasan berlian bertabur batu berharga untuk orang tersayang, baik untuk inspirasi hadiah ulang tahun maupun ide hadiah unik spesial lainnya, jangan lewatkan Precious Stone Festival yang diselenggarakan oleh CMK!

Melalui Precious Stone Festival, seluruh brand dari CMK, yaitu MONDIAL, Frank & co., dan The Palace, hadir untuk memperkenalkan koleksi-koleksi exclusive diamond jewellery yang dihiasi tiga jenis batu berharga, yakni emerald atau zamrud, ruby atau rubi, serta sapphire atau safir.

Tujuh koleksi exclusive diamond jewellery di Precious Stone Festival

Koleksi perhiasan berlian eksklusif dari Precious Stone Festival Central Mega Kencana. (Istimewa)

Koleksi pertama yang ditawarkan oleh CMK di Precious Stone Festival adalah Imperial Collection, koleksi perhiasan berlian dengan batu berharga yang terinspirasi dari cincin pertunangan milik Lady Diana.

Yang kedua, ada Riviera Collection. Kata Riviera bermakna 'sungai'. Dengan makna tersebut, koleksi ini menghadirkan desain perhiasan berlian yang bertabur safir dan rubi sebagai perlambangan cinta tanpa batas.

Selanjutnya, terdapat Royale Collection yang terinspirasi dari kemegahan dan kemewahan dari setiap batu berharga. Dengan desain yang berkelas, berbagai koleksi exclusive diamond jewellery dari Royale Collection akan membuat pemakainya merasakan kemegahan dalam genggaman.

Kemudian, Elba Collection adalah koleksi perhiasan berlian yang menjadi simbol kesetiaan. Koleksi ini menghadirkan cincin berlian, anting, dan kalung berlian yang menggunakan batu safir biru dan rubi. Selain itu, terdapat juga gelang wanita unik yang bertabur tiga jenis batu berharga berbeda.

Lalu, ada Noble Collection dengan koleksi perhiasan berlian bertabur rubi dan safir. Koleksi ini terinspirasi dari para bangsawan yang selalu terlihat anggun, membuat pemakainya dapat memancarkan keanggunan bak bangsawan.

Keenam, ada koleksi perhiasan berlian CNY Collection dengan beragam cincin berlian serta liontin bertabur safir biru serta rubi.

Selain itu, CMK turut menghadirkan jajaran exclusive diamond jewellery bertabur batu rubi lewat Flamma Ruby Premium Collection. Koleksi ini dapat menjadi inspirasi hadiah unik dengan berbagai pilihan perhiasan berlian yang dihiasi batu rubi memukau.

Koleksi perhiasan berlian eksklusif dari Precious Stone Festival Central Mega Kencana. (Istimewa)

Pada Precious Stone Festival ini, #ThePalaceJeweler pun turut menghadirkan koleksi perhiasan berlian terbaiknya dengan beragam pilihan exclusive diamond jewellery bertabur batu berharga yang indah.

Sebagai #NationalJeweler, The Palace yang berada di bawah naungan CMK mengusung tagline 3T, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin, yang memungkinkan Anda mendapatkan ragam koleksi perhiasan berlian terlengkap hanya di satu gerai saja, dengan harga terjangkau serta kualitas terjamin.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan hadiah berkesan bagi pasangan dengan koleksi exclusive diamond jewellery bertabur #PreciousStone hanya di Precious Stone Festival dari CMK! Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Precious Stone Festival, kunjungi laman TikTok The Palace, Instagram The Palace, atau situs resmi The Palace.

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan