TRIBUNNEWS.COM - Posisi favoritmu saat duduk di kursi ternyata dapat mengungkap bagaimana kepribadianmu.

Menurut para ahli, posisi kaki seseorang ketika duduk dapat mengungkapkan karakter orang itu, karena kaki bergerak berdasarkan perintah alam bawah sadar manusia.

Better If You Know merangkum 10 posisi duduk yang biasa dilakukan manusia. Berikut di antaranya:

Tes Kepribadian: Mana Posisi Duduk Favoritmu? Jawabanmu akan Ungkap Karaktermu Sebenarnya

Baca juga: Tes Kepribadian - Panjang Rambut Favoritmu Ungkap Karakter Sebenarnya, Percaya Diri atau Feminim?

Jadi mana posisi duduk favoritmu? Simak hasil tes kepribadianmu di bawah ini!

1. Mencondongkan Tubuh ke Depan

Hanya orang yang sensitif, sering tersakiti, dan hidup teratur yang menyukai posisi duduk ini.

Mereka tahu bagaimana menemukan bahasa yang sama dengan setiap orang.

Mereka adalah pengamat sejati yang suka mengikuti kebiasaan orang dan mengevaluasi perilaku mereka.

Mereka memiliki rasa pengendalian diri yang berkembang sempurna, disiplin diri yang sangat baik, dan kecerdasan.

2. Kaki Bersilang

Orang-orang ini secara intuitif menutup diri dari masyarakat.

Mereka tidak suka berkomunikasi dan secara garis besar mencoba menjalani gaya hidup yang tidak banyak bersosialisasi.

Mereka suka hidup di "dunia" mereka.

Ini adalah tentang bagaimana mereka merasa nyaman.