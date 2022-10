68 Finalis Miss Grand International Hingga UNIQLO Ramaikan Jakarta Muslim Fashion Week 2023

TRIBUNNEWS.COM - Perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 telah suskses menghadirkan 144 desainer/brand fesyen muslim Indonesia dengan sekitar 1.000 koleksi. Dengan mengusung tema “From Local Wisdom to Global Inspiration”, gelaran ini menampilkan keragaman produk fesyen muslim Indonesia dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk menggarap potensi pasar global.

Dengan target mempromosikan fesyen muslim Indonesia ke skala internasional, panggung JMFW 2023 turut menampilkan keragaman busana muslim karya 8 desainer Indonesia yang diperagakan oleh 68 Finalis Miss Grand International 2022.

Koleksi tersebut merupakan rancangan dari Monika Jufry yang menampilkan gaya simply elegant dengan eyelet embroidery dan beads bertema Forest, Ina Priyono yang memadukan modifikasi kimono dengan lurik dalam tema Midori, Rahma Ika yang memakai kerajinan bordir dengan tema Madina, Mojo Kebaya X Torang Sitorus yang memodifikasi kebaya sesuai pakem busana muslim dipadu kain ulos, Klamby yang mengeksplorasi tenun bulu sutera Garut, Ayu Dyah Andari x Batik Trusmi dengan tema Basundari yang menggunakan batik Cirebon dipadu motif bunga mawar, Irna La Perle Heritage yang mengangkat tenun Pemantangsiantar dan songket dari Batubara, Sumatera Utara, dan Fomalhaut Zamel dengan membawa kain tenun Minangkabau.

Material memegang peranan penting dalam menentukan DNA dan identitas suatu brand fesyen. Untuk itulah perhelatan JMFW 2023 mewadahi bagi produsen tekstil di tanah air untuk bersinergi dengan desainer atau brand fesyen muslim, seperti halnya Daliatex yang mempersembahkan koleksi bertema Karya Cinta untuk Bangsa dari brand Klamby, Deenay, Restu Anggraini, Kami X Roemah Saurai X Nafa House.

Klamby memilih koleksi The Tudor Rose yang terinspirasi dari ragam hias wastra tenun dari Garut dalam desain klasik-modern. Deenay mengangkat tema MONTRA dengan dominasi warna monokrom dan permainan cutting asimetris. Restu Anggraini menampilkan koleksi SABAI yang diadaptasi dari cerita rakyat Sumatera Barat dengan gaya feminin romantis seperti siluet yang flowy, motif floral, dan warna pastel. Sedangkan Kami. merilis koleksi Berwarna yang menerjemahkan pemandangan Bukittinggi dalam koleksi penuh bordir warna-warni.

Memasuki musim keenam - pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, UNIQLO Indonesia kembali melanjutkan misinya untuk menginspirasi perempuan Indonesia dengan meluncurkan panduan UNIQLO MODEST WEAR Fall/Winter 2022 dengan tema Collecting Moments di perhelatan JMFW 2023.

Terangkum dalam 45 gaya padu padan untuk menjadi inspirasi bagi semua perempuan yang ingin bergaya modest sesuai karakter masing-masing dengan mengedepankan kenyamanan dan kesederhanaan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sederet produk unggulan dari koleksi LifeWear UNIQLO seperti T-Shirt HEATTECH Fleece Turtle Neck, Jaket Fleece, Jaket Ultra Light Down, Kemeja Flanel Kotak, Jeans Baggy dan Celana Smart Ankle ditampilkan sebagai inspirasi padu padan.

Rangkaian fashion show JMFW 2023 menampilkan pula parade karya dari Kamilaa Itang Yunasz dengan tema Rupa Sumatera yang menggunakan material premium crepe dan ceruty dalam potongan dress dengan sentuhan etnik, Benanglusi dengan tema Swarna Alam yang memadukan tenun lurik dengan wastra lainnya, seperti batik dan jumputan, Fenny Saptalia dengan tema BATAVIA yang mengangkat motif arsitektur abad ke-17 seperti Stasiun Kota dan Museum Fatahilah kombinasi motif kontemporer hasil teknik cetak sublimasi dengan tinta Oeco Tex yang aman bagi lingkungan.

Kemudian, JMFW 2023 menampilkan pula koleksi dari SNP X Salsabila Nurferyani, Drimidea-Polimedia dengan tema AFFINITY yang memanfaatkan bahan hasil daur ulang limbah dari masker disposable, Santoon with IDIG ITS dengan tema Life is Journey yang menyoroti gerakan kesetaraan gender melalui simbolisasi bunga dengan sentuhan 3D printing, bordir Kerancang, dan hand drawing.

Dalam rangka 7 tahun IM Syar’i menampilkan Palm Leaf Series dengan inspirasi dari pohon palem yang memberikan banyak manfaat dengan penggunaan material less waste dan high quality process yang menghasilkan koleksi dengan desain dan kualitas yang tidak lekang oleh waktu. Tiraz by Novita Yunuz memperkenalkan keindahan serta mengangkat ragam hias Islam yang ada pada batik Nusantara hasil asimilasi budaya tersebut dalam gaya padu-padan kaftan, gamis, blouse, loose pants, dan maxi skirt. Brand Muda menampilkan tema Hana dari bahasa Jepang yang berarti bunga dengan menonjolkan karakter busana yang feminin dan anggun dengan detail kerajinan tangan seperti bordir dan beads. Dan RiaMiranda hadirkan koleksi Fall 2022 yang memanjakan mata dengan motif floral dan alam dibalut aksen semi vintage dengan eksplorasi warna yang berbeda.

Sesi fashion show lainnya menampilkan pula parade kreasi dari KNZ By Naillakanza dengan tema Heldin yang terisnpirasi dari busana yang dikenakan oleh Rey Skywalker karakter dalam film Star Wars, Elsiera dengan koleksi Sagara yang berarti lautan dengan mengekspos detail anyaman dari tali, color block, dan patchwork dalam gaya Japanese casual edgy, Shiroshima Indonesia X EastMountSide dengan tema Helai yang menuangkan helaian daun ginkgo yang memiliki bentuk unik seperti kipas pada motif batik tulis serta sashiko dan boro/patchwork untuk memanfaatkan sisa potongan kain perca.

Aden Hijab dengan koleksi bertema Gambyong yang mengaplikasikan motif dari aksesori yang dikenakan oleh penari Gambong dalam batik modern dengan warna lembut dan feminine, Symran by Isma Nasya yang mengeluarkan tema Sandhya bermakna senja dalam gaya kasual feminin dengan material yang nyaman dan warna yang hangat, dan Sakinah by Thiffa Qaisty menampilkan tema Echanted of Makeruh dengan menggunakan tenun Riau motif Bintang Beralih dan motif anyaman dengan warna yang menggambarkan suasana langit dan pantai setelah sunrise di Desa Makeruh, Bengkalis, Riau.

Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) menginisiasi penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) sejak 2021. Kegiatan JMFW tahun ini terdiri atas pagelaran busana (fashion show), pameran dagang (trade show), penjajakan kesepakatan dagang (business matching), dan gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan tanggal 20 sampai 22 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten di sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2022.

Ajang JMFW didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika), serta Islamic Fashion Institute (IFI).

Pada gelaran tahun ini, JMFW menggandeng Uniqlo sebagai mitra sponsor; Wardah dan Mustika Ratu sebagai tata rias resmi; serta BCA Syariah sebagai mitra perbankan. Selain itu, acara ini disponsori oleh Asia Pacific Rayon (APR), Sinarmas Land, Daliatex, Gistex dan UBS, Nestle, serta YOUC1000.