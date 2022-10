Indonesia Modest Fashion Week, Fesyen yang Menghormati Alam

IMFW 2022 kali ini mengusung tema besar IN LOVE WITH NATURE.

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Modest Fashion Week atau dikenal dengan sebutan IMFW kembali digelar secara offline untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19.

Dalam penyelenggaraannya yang ke-6 ini, IMFW 2022 diharapkan kembali menjadi trendsetter modest lifestyle paling berpengaruh di Indonesia yang memiliki potensi pasar yang luas dalam busana Modest atau Muslim Fashion. Tahun ini, IMFW diselenggarakan selama 4 hari pada tanggal 27 - 30 Oktober 2022 di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center (JCC).

Indonesia Modest Fashion bekerja sama dengan PT. Mediatama Binakreasi sebagai penyelenggara pekan mode ini bertujuan untuk mendukung brand dan desainer modest fashion untuk menghubungkan link yang terputus serta menciptakan kolaborasi antar negara.

Oleh karena itu, Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) dirancang secara unik untuk menampilkan perpaduan mode dengan gaya terkini yang berada dalam konteks modest. IMFW 2022 kali ini mengusung tema besar IN LOVE WITH NATURE.

Dengan tema ini, diharapkan agar fashion dapat membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat untuk menghormati alam, serta memberikan dampak positif terhadap fashion dunia dalam mencintai alam dengan fashion modest melalui keindahan desain yang dilukis dan dirancang menjadi sebuah karya.

Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) ke-6 kali ini memiliki program-program yang tidak kalah menarik dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Fashion Trade, Fashion Show, Business Matching dengan Ajman Chamber Dubai dan Youth Modest Fashion Summit, serta Fashion Talk Show.

Pada tahun ini, IMFW juga kembali menghadirkan desainer-desainer fashion modest ternama seperti Jeny Tjahyawati x Dekranasda Batu Bara, Lia Afif, Gita Orlin, Dian Pelangi, Lia Soraya, Darabirra, Sally AB, Wina Sadikin, Debby Tan, Tuty Adib, Bella Hasura, Lady’s Tenun Klasik by Lina Dedy, Dwi Kartika Lestari, SI.SE.SA, Centexs (Centre of Technology Excellence Sarawak), Riris Ghofir, Rya Baraba, Novitasari, Madania Syar’I, Kamila Design, Mac Taug, TriFi by Ririe, Spark Fashion Academy, dan Desainer Sarawak Malaysia.

Pekan mode yang bertajuk IN LOVE WITH NATURE ini akan diikuti oleh 89 peserta dengan menargetkan 800 pengunjung per harinya. IMFW tahun ini didukung oleh produk make-up Sari Ayu Martha Tilaar, salah satu brand kecantikan lokal yang dipercaya kualitasnya oleh wanita Indonesia dari generasi ke generasi.

Untuk berkunjung ke Indonesia Modest Fashion Week (IMFW) 2022, pengunjung bisa melakukan registrasi secara online dan gratis (Free Entry) dengan waktu kunjungan yang dibagi menjadi tiga sesi yaitu 10.00 - 14.00 WIB, 14.00 - 18.00 WIB, dan 18.00 - 21.00 WIB.

IMFW 2022 juga sudah menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE seperti wajib menggunakan masker, pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki venue, dan minimal sudah melakukan vaksin 2x Covid-19, penerapan physical distancing, tracing dan pembatasan pengunjung, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang diberlakukan oleh seluruh stakeholder seperti panitia, peserta, dan pengunjung IMFW 2022.