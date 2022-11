Cantiknya Miss Grand Indonesia 2014 Margenie di Fashion Show Unik Berkonsep Equestrian 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Miss Grand Indonesia 2014 Margenie MG tampil cantik saat hadir di kegiatan fashion dengan konsep Equestrian bertajuk Cinta Indonesia Open (CIO) Fashion Show 2022 & Fei Jumping World Challenge 2022.

Cinta Indonesia Open (CIO) merupakan komunitas pencinta kuda di Indonesia yang bekerja sama dengan The Fe de ration Equestre Internationale (FEI) menyelenggarakan event bergengsi bagi para equestrian di seluruh dunia pada 29-30 Oktober 2022.

Margenie MG menyebut fashion show ini digelar dengan 2 konsep berskala internasional.

"It such amazing breaktrough dimana 2 konsep equestrian dan fashion show dikolaborasikan pertama kalinya dengan konsep skala internasional," kata Margenie kepada Tribunnews, Selasa (1/11/2022).

"Dengan melibatkan APM Equestrian centre, INDOLIMA dan Fashion Division, its gonna be an amazing collaborations dan sukses sebesar-besarnya untuk CIO 2022," lanjutnya.

Event bergengsi bertajuk 'Cinta Indonesia Open (CIO) Fashion Show 2022 & Fei Jumping World Challenge 2022' ini diselenggarakan di APM Equestrian Center, Tangerang, Banten, sebuah lokasi yang pernah menjadi official venue untuk modern Pentathlon pada Asian Games tahun 2018.

Event CIO 2022 dihadiri oleh President Asian Equistrian Federation, Hamad Bin Abdulrahman Al Attiyah ditemani oleh Bader Al Darwish sebagai AEF Secretary General dan Abid SK Tarin sebagai Deputy Secretary General AEF.

Selain menyuguhkan kompetisi bagi para equestrian, Cinta Indonesia Open (CIO) sebagai penyelenggara memberikan ruang bagi para pelukis dan fotografer untuk berkompetisi dalam mengabadikan moment ini dengan sentuhan seni dalam bentuk gambar.

Dua maestro ternama fotografi yaitu Arbain Rambey dan Don Hasman turut andil dalam penjurian fotografi ini.

Cinta Indonesia Open 2022 merupakan bagian dari qualifier FEI Jumping World Challenge Jumping 2022 kompetisi 2 dan 3, yang bertujuan menghasilkan atlet-atlet muda Indonesia yang lebih siap menghadapi pertandingan international.

Inovasi kolaborasi dengan menggandeng INDOLIMA sebagai partner event dan pengalaman selama 27 tahun dan Fashion Division sebagai Fashion Promotor.

CIO dan INDOLIMA telah menyajikan sesuatu sentuhan seni yang berbeda di event ini.

Sebuah penampilan Fashion show yang berbeda dari fashion show yang lain, dimana 10 koleksi karya dua designer ternama AM By Anggia Sari dan Eni Joe ditampilkan oleh para model ditemani kuda–kuda poni dengan runaway arena lintasan berkuda dan diiringi oleh penampilan dari penyanyi sebagai latar music acara fashion show.

Menurut para desainer, alasan mereka mengadakan event ini adalah karna mereka ingin mengenalkan design lebih luas lagi dan menjadi sebuah keunikan pertandingan equestrian di kolaborasikan dengan fashion show di area lapangan berkuda.

“Kami ingin mengenalkan design lebih luas lagi dan menjadi sebuah keunikan pertandingan equestrian di kolaborasikan dengan fashion show di area lapangan berkuda. Jadi desain untuk pakaian khusus berkuda bisa lebih bervariasi dan fashionable” ujar Eni Joe.

Acara fashion show ditutup dengan penampilan semua model dan kuda poni keluar menuju ketengah runaway dan dilakukan pelepasan balon sebagai penanda berakhirnya acara.