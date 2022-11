Kolaborasi Keren Lintas Generasi dan Genre, Slank X Malikoendang di Acara TikTok For You Stage

Penampilan kece Slank bersama Malikoendang menyanyikan lagu “Mars Slankers” di panggung TikTok For You Stage, Sabtu (29/10/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Penampilan spektakuler lintas generasi dan lintas genre berhasil disajikan dengan begitu meriah oleh Slank dan Malikoendang di panggung TikTok For You Stage, Sabtu (29/10/2022).

Berduet membawakan lagu bertajuk Mars Slankers, lagu rock milik grup musik legendaris itu berpadu dengan rap dari Malik, sapaan akrab Malikoendang. Penampilan tersebut merupakan kolaborasi perdana Slank bersama Malik, seorang kreator TikTok yang memiliki latar belakang musik berbeda.

Kolaborasi Slank dan Malikoendang ini disambut meriah oleh para penonton yang hadir secara langsung, bahkan mereka ikut bernyanyi terutama pada lirik “kerja, kerja, ayo kita kerja”.

Sosok anak muda bertalenta dengan nama asli Radian Malek Rayrendra ini mengaku dirinya begitu bersemangat dan kaget bisa tampil bersama dengan Slank yang merupakan salah satu grup musik yang telah berkiprah begitu lama di belantika Tanah Air.

“Kaget banget sih, kaget banget bisa manggung bareng Slank. Dan ini pertama kali juga, bisa tampil di panggung sebesar ini," ujar Malik saat jumpa pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Berpadu dengan lirik rap yang ditulis sendiri oleh Malik, lagu Mars Slankers yang dibawakan pada penampilan tersebut merupakan salah satu lagu Slank dari album “Road To Peace” yang dirilis Slank pada tahun 2004. Dengan tema anak muda, lagu Mars Slankers berisi ajakan dan motivasi agar anak muda giat bekerja dan berkarya.

Lagu ini juga sangat cocok dengan Malik yang juga merupakan anak muda yang berkarya dengan menjadi seorang rapper sekaligus konten kreator. Malik mengungkapkan bahwa hal ini yang menjadi jalan untuknya bisa berkesempatan untuk tampil bersama Slank.

"Sebagai kreator dan rapper, saya sangat menikmati kesempatan untuk berduet atau stitch video dengan kreator musik, bahkan kreator TikTok lainnya dari seluruh dunia, hingga bisa menjadi pemenang dalam kompetisi #IdolaTikTok pada awal tahun ini. Hal ini telah membuka kesempatan yang lebih besar bagi saya, salah satunya yang tidak pernah terbayangkan untuk bisa memberikan penampilan terbaik saya bersama band rock sehebat Slank, dan itu hanya bisa terjadi di panggung TikTok," ujar Malik melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.

Sementara itu, Slank juga mengaku mendapatkan nuansa baru pada musiknya dengan hadirnya kolaborasi bersama dengan Radian Malek Rayrendra, nama asli Malik.

"Kreativitas dan bakat kreator yang kami lihat di TikTok sangatlah luar biasa, terutama bagaimana mereka menjahit kolaborasi baik dengan sesama kreator, ataupun dengan musisi seperti kami yang baru memahami TikTok. Hal ini kami rasakan terutama saat mempersiapkan kolaborasi dengan Malikoendang yang memiliki ciri khas kuat, dan justru memberikan nuansa baru di musik Slank," papar Slank.

TikTok For You Stage merupakan program perayaan kreativitas kreator yang membawa kebahagiaan dari For You Page (FYP) ke panggung For You Stage (FYS). Hal ini sejalan dengan tujuan TikTok untuk menyediakan kesempatan nyata bagi para kreator agar terus berkarya melalui kreativitas di berbagai industri, termasuk industri hiburan dan musik.

Angga Anugrah Putra, General Manager Operations & Marketing TikTok SEA mengungkapkan, acara ini menjadi bentuk apresiasi kepada para kreator yang telah menghibur dan menginspirasi masyarakat di tengah berbagai kondisi, khususnya selama dua tahun terakhir.

“Dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia, kreator merupakan bagian penting dari TikTok yang terus menginspirasi kami. TikTok For You Stage adalah perwujudan langsung dari kolaborasi ini, di mana kami menghidupkan panggung online yang selama ini mereka ramaikan dengan kreativitas tanpa batas, ke panggung offline, bersama nama-nama besar di industri hiburan dari berbagai negara," ungkap Angga.

Selain penampilan kolaborasi Slank dan Malikoendang, perhelatan ini juga turut dimeriahkan sederet musisi atas seperti JKT48, Slank, Atta dan Aurel, Vidi Aldiano, Brisia Jodie, Fabio Asher, Eka Gustiwana, Mahalini, Ziva Magnolia, PSY, MNL48, Nuha Bahrin dan Naufal Azrin.

Tak ketinggalan, juga turut hadir TikTok creator dari 6 negara di Asia Tenggara diantaranya Tippiez (TH), Ciin (VN), Alex (MY), Palicte Family (PH), Sillyian (SG), Thammachad (TH), Tuan Ngoc Day (VN), Khairulaming (MY), Nanasilayro (PH), Ming Wei (SG), Coco (TH), pj jojoe (TH).

Acara TikTok For You Stage ditutup dengan penampilan meriah dari artis asal Korea Selatan, PSY yang membawakan 4 lagu, yaitu That-That hasil kolaborasi dengan SUGA BTS, Daddy, dan juga lagu hits miliknya, Gangnam Style.

