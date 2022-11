Tips Ala Nikita Willy untuk Mama yang Berikan MPASI, Perhatikan Hak si Kecil

YouTube Nikita Willy Official

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Artis Nikita Willy kerap membagikan keasyikannya dalam memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) pada sang buah hati.

Tidak sungkan, Nikita Willy memberikan tips parenting untuk MPASI ala dirinya.

Sama seperti anak lainnya yang telah berusia enam bulan, Nikita Willy telah memberikan MPASI pada baby Izz.

"Nah,(ini) tips untuk new mama seperti aku yang anaknya akan memulai makan,"ungkap Nikita pada akun Instagram miliknya, dikutip Tribunnews, Jumat (11/11/2022).

Pertama, orangtua memiliki kewajiban untuk melihat waktu makan anak.

Kedua, orangtua juga harus menyediakan tempat makan.

Ketiga, jangan lupa, orangtua memastikan makanan yang disediakan bergizi.

"Tapi hak mereka mau makan berapa banyak atau cuma mau memainkan saja," kata Nikita.

Nikita Willy, Indra Priawan bersama Issa Xander (Instagram)

Ia pun meminta orangtua untuk tidak terlalu pusing jika anak menolak atau memainkan makanan.

"Jadi gak usah pusing mama, our mental health is also important," pesannya.

Diketahui jika metode yang digunakan oleh Nikita dalam memberikan MPASI adalah baby lead waning (BLW).

Metode ini dipilih karena Nikita dan sang suami gemar melakukan traveling.

"Agar Izz enjoy makan sama kita di meja makan dan kita gak harus repot bikin bubur apa lagi saat bepergian," kata Nikita lagi.

Nikita pun menyebut dirinya masih terus belajar terkait metode BLW ini.

Dirinya mengaku masih sering mengikuti workshop, virtual couse hingga membaca buku terkait metode BLW.