5 Tips Padu Padan Kalung dengan Gold Pendant untuk Penampilan Sehari-hari

TRIBUNNEWS.COM - Gold pendant atau liontin emas adalah item perhiasan yang bisa dikenakan untuk penampilan sehari-hari. Meski dengan outfit yang sederhana sekalipun, gold pendant dapat membuat penampilanmu jadi tampak lebih ‘beda’ dan menawan, lho!

Kalung dengan gold pendant juga bisa menjadi perhiasan favorit yang memiliki daya tarik tersendiri yang membuatmu jadi pusat perhatian. Gold pendant yang berpadu tepat dengan outfit-mu, juga akan bikin penampilanmu dijamin lebih stunning.

Namun, agar tidak membuat penampilan jadi berlebihan, kamu perlu menyiasati pemilihan gold pendant yang akan dikenakan untuk aktivitas sehari-hari.

Selain agar tampil lebih stylish, gold pendant yang sesuai juga bisa menunjukkan karakter dirimu, lho!

Berikut beberapa tips untuk mix and match penampilan kamu menggunakan kalung dengan gold pendant sebagai perhiasan harian. Dijamin, gold pendant kamu nggak akan bikin look jadi ‘lebay’!

1. Pilih ukuran yang sesuai

Untuk mempercantik penampilan sehari-hari, kamu bisa memilih liontin emas kekinian yang berukuran kecil atau sedang. Ukuran gold pendant tersebut menjadi pilihan tepat yang membuatmu tidak terkesan berlebihan dan cocok untuk outfit harian; baik untuk ke kampus, kantor, maupun hangout bersama teman.

2. Padukan dengan outfit yang casual

Biasanya untuk penampilan sehari-hari, outfit yang casual menjadi pilihan yang pas karena membuatmu tampil stylish namun tetap nyaman. Nah, gold pendant juga cocok untuk dipadukan dengan outfit casual kamu!

Casual style sendiri merupakan cara berpakaian dengan menggunakan pakaian senyaman mungkin dan memadukannya dengan detail minimalis. Gold pendant kamu akan jadi pusat perhatian dan membuat penampilan berkilau.

3. Pilih jenis kalung yang tepat

Saat memadukan gold pendant dengan outfit sehari-hari, jangan lupa untuk sesuaikan ukuran gold pendant dengan jenis sekaligus ukuran kalung yang tepat.

Untuk penampilan sehari-hari, kamu bisa menggunakan liontin emas kekinian berukuran kecil dengan jenis rantai kalung yang tipis dan halus, sehingga tampak timeless dan tetap stylish.

Sesuaikan juga ukuran panjang-pendeknya kalung gold pendant untuk menempatkan liontin emas tersebut dengan bentuk leher dan bahu, agar tetap nyaman saat menggunakannya.

4. Pilih desain yang simple

Desain gold pendant yang simple membuat kamu mudah memadukannya dengan outfit casual style yang kamu gunakan sehari-hari. Nah, model liontin terbaru atau gold pendant dengan desain yang simple menjadi detail minimalis untuk casual style kamu, baik penampilan feminin, casual-formal, maupun smart-casual.

5. Pilih desain yang unik

Selain desain yang unik, agar model liontin emas kekinian yang kamu kenakan menjadi pusat perhatian, kamu bisa memilih model liontin terbaru dengan desain yang unik namun tetap simple.

Banyak desain gold pendant yang bisa kamu pilih yang terinspirasi dari berbagai hal menarik di dunia ini, mulai dari inisial huruf hingga karakter yang lucu seperti koleksi NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Koleksi yang cocok untuk segala momen dan segala usia ini menghadirkan gold pendant kekinian berdesain unik 7 TinyTAN, karakter yang terinspirasi oleh BTS yaitu RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook.

Frank & co.’s TinyTAN Drawstring Bracelet, NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Pada koleksi terbarunya ini, NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection memperkenalkan 7 mismatch earrings (anting-anting berlainan bentuk), 7 gold pendant (liontin emas), serta 7 drawstring bracelet (gelang serut) yang bisa diatur ukurannya sesuai ukuran tangan pemakainya, sehingga koleksi terbaru ini berjumlah 21 pieces untuk 3 items.

Frank & co.’s TinyTAN Mismatch Earrings, NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Setiap item dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection sangat cocok dikenakan oleh pencinta perhiasan yang ingin tampil unik dan stylish. Seperti gold pendant memukau berbentuk karakter TinyTAN yang satu ini.

Untuk kualitas setiap perhiasannya, kamu tidak perlu ragu. Seluruh item NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection dibuat dari emas 18K bersertifikat SNI, digrafir dengan Italian technology dengan hasil grafir yang precise, serta menggunakan mirror finish sehingga memberikan pantulan emas yang sangat mengilap.

Frank & co.’s TinyTAN Gold Pendant, NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Seri terbaru dari Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang berkualitas ini semakin melengkapi seri yang sebelumnya telah lebih dulu diluncurkan, yaitu 7 diamond necklace (kalung berlian), 7 diamond bracelet (gelang berlian), 7 gold necklace (kalung emas) dengan gold pendant, dan 7 gold bracelet (gelang emas).

Dengan begitu, saat ini kamu bisa #NyatakanTinyTANdenganFranknco dengan keseluruhan koleksi yang terdiri dari 49 pieces untuk 7 items. Gold pendant yang dihadirkan pun sangat unik dan tentu belum pernah kamu temukan sebelumnya.

Selain menghadirkan pilihan koleksi yang menarik, spesial menuju akhir tahun 2022 ini, #Franknco juga memberikan kamu kesempatan untuk mendapat keuntungan berlipat lewat promo Gift with Purchase.

Dapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian senilai Rp7 jutaan lewat promo Gift with Purchase.

Melalui promo Gift with Purchase ini, pelanggan bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian Frank Deer yang iconic senilai Rp7 jutaan. Liontin berlian yang begitu memukau ini bisa kamu dapatkan untuk pembelian perhiasan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo Gift with Purchase, keseluruhan koleksi perhiasan terbaru dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection, hingga rekomendasi perhiasan model terbaru lainnya, silakan kunjungi website resmi Frank & co. dan Instagram @franknco_id.

Penulis: Nurfina Fitri Melina | Editor: Bardjan