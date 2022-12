Komunitas Spruemobster Indonesia dalam “Bincang Akhir Tahun 2022”

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2022 sudah akan berakhir, namun tidak dengan semangat yang dimiliki anggota komunitas Spruemobster Indonesia. komunitas ini berfokus untuk mengumpulkan pecinta model skala baik kendaraan militer maupun non militer.

Salah satu bentuk kegiatan rutin yang dilakukan adalah Gathering antara anggota komunitas, salah satunya di Kawasan Senayan Trade Center - Jakarta Selatan.

Acara diisi dengan bincang tentang pencapaian akhir tahun dan rencana kegiatan yang akan dilakukan tahun 2023. Antara lain adalah Rencana pembuatan konten digital untuk proses perakitan model skala, lalu sharing teknik pengecatan aircraft, pemilihan naras umber untuk pembicara pada acara kolaborasi dengan komunitas yang berbeda, laporan kegiatan 2022 dan kunjungan ke Toko Hobi Bios Shop di tempat yang sama.

Komunitas Spruemobster berdiri sejak Februari 2011 yang berawal dari bertemunya para pembuat koleksi model skala di beberapa toko hobi di Jakarta. Karena intensitas pertemuan yang cukup sering, Bapak Hendra Bawono (Alm) memutuskan untuk membuat komunitas model skala yang bertujuan menjadi wadah para penggemar hobi ini di seluruh Indonesia.

Melalui pertemuan secara intensif setiap bulannya hingga saat ini komunitas Spruemobster solid berkolaborasi dengan komunitas lain baik yang sejenis atau bahkan berbeda dengan tujuan yang sama mengenalkan hobi kepada masyarakat Indonesia.

Spruemobster sendiri berasal dari kata Sprue (Plastik) dan Mobster (gerombolan) yang diartikan sebagai gerombolan pencinta plastic model skala. Keseriusan Spruemobster mengelola management organisasinya ditindaklanjuti dengan pada Bulan Juli 2015 disahkan sebagai komunitas dengan berbadan hukum resmi dengan Akta pendirian Perkumpulan Komunitas Scale Model "Spruemobster"

Berbagai kegiatan dan management organisasi telah dikelola oleh Spruemobster antara lain Pengembangan Divisi Kreatif (Militer dan Non Militer), Divisi Komersil (Penjualan Merchandise, Jasa pembuatan model Skala, Diorama, Decal) dan Divisi Kreatif (Coaching Clinic, workshop, Bootcamp, outing, trial product, partnership dan Challenge/kompetisi).

Spruemobster Indonesia memiliki 1 Headquarter dan 2 chapter (Jatim & Batam). Berbagai event/pameran/kompetisi telah kami ikuti baik Domestik/Internasional, untuk Event Domestik kami tidak hanya menghadiri pameran namun juga secara aktif melakukan kunjungan ke instansi pemerintah Tentara Nasional Indonesia (Darat, Laut dan Udara).

Melalui beberapa kolaborasi seperti Bulan Dirgantara 2017 (Halim Perdana Kusuma), Road Tour to Falcon Nest 2020 (Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Lanud Adi Sucipto, Lanud Iswahjudi dan Lanud Abdurrahman Saleh), Skala dalam Sejarah 2022 (Pusjarah TNI Jakarta) dan Goes To Koarmada II Surabaya (Komando Armada II – Dermaga Ujung Surabaya).

Sejak 2016 sampai dengan 2019, Spruemobster juga secara rutin mengikuti event internasional Malaysia Miniature Hobby Show di Penang Malaysia, dan juga mengikuti kompetisi model skala pada lingkup internasional. Adapun prestasi yang diraih antara lain, pada tahun 2017 mendapatkan 2 Commendation Award 2017 untuk kategori aircraft dan ship, lalu tahun 2019 mendapatkan 2 medali emas (kelas armor dan sci-fi), 1 perak (kelas auto), 2 perunggu (kelas sci-fi dan Ship).

Dan tahun 2023 Spruemobster udah bersiap dengan agenda yang lebih baik dari sebelumnya, antara lain kompetisi model skala yang menjalin partnership dengan Toko Hobi dan juga rencana keberangkatan untuk mengikuti kembali event internasional Malaysia Miniature Hobby Show 2023 di Penang Malaysia.

Bincang Akhir Tahun 2022 di tutup dengan komitmen akan penyelenggaraan agenda yang sudah disepakati bersama untuk tahun 2023. "Harapannya adalah semoga pada tahun 2023 bisa diadakan kembali pertemuan rutin setiap bulan mengingat kondisi pandemik yang sudah lebih kondusif, rencana kompetisi model skala berjalan dengan baik dan partnership dengan pihak luar akan lebih menjangkau ke berbagai kalangan”

