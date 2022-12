Indonesian Fashion Chamber Rayakan Ragam Fesyen dengan Wastra Indonesia dalam SPOTLIGHT Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Fashion Chamber (IFC) telah sukses menggelar SPOTLIGHT Indonesia, perhelatan fesyen untuk merayakan keragaman budaya Indonesia sebagai inspirasi karya-karya unggulan fesyen Indonesia.

Dengan mengangkat tema Celebrating Diversity (merayakan kebhinekaan), debut SPOTLIGHT diselenggarakan pada tanggal 1-4 Desember 2022 di Great Hall Pos Bloc Jakarta.

“SPOTLIGHT menampilkan kekuatan inspirasi lokal dalam produk ready-to-wear yang menjadi ciri khas fesyen Indonesia. Wastra Nusantara atau konten budaya lokal yang dikemas dalam wujud kontemporer dan kekinian menjadi highlight perhelatan ini yang diharapkan dapat diterima oleh pasar global, bahkan dapat menarik perhatian dunia.

Kultur Indonesia juga berpotensi menjadi sumber inspirasi dan tren bagi dunia,” papar Ali Charisma, National Chairman Indonesian Fashion Chamber.

SPOTLIGHT Indonesia 2022 menghadirkan kegiatan meliputi fashion show, exhibition, ethnic textiles, workshop, dan seminar. Dalam 17 sesi fashion show, lebih dari 130 desainer, jenama, dan institusi Pendidikan menunjukkan koleksi yang mencakup kategori formal wear, casual/street wear, men’s wear, hingga modest wear dengan mengangkat wastra atau inspirasi budaya Indonesia. Sedangkan exhibition menghadirkan produk fesyen dari 180 jenama, termasuk instalasi wastra Indonesia.

Desainer dan jenama yang berpartisipasi dalam SPOTLIGHT di antaranya adalah Danjyo Hiyoji, Ichwan Thoha, Billy Tjong, Rinda Salmun, RaegitaZoro, Purana, AMOTSYAMSURIMUDA, ALLETS by Stella Lewis, JYK Fashion Label, Gingersnap, Sofie, Deden Siswanto, Eko Tjandra, Fomalhaut Zamel, Lenny Agustin, Mardiana Ika, Nuniek Mawardi, Hannie Hananto, Kursien Karzai, Heaven Lights, VANILLA, Jarum Hijau, Rengganis, Tenun Gaya by Wignyo, Batik Chic, dan Roemah Kebaya Vielga.

Panggung SPOTLIGHT Indonesia turut memberikan sorotan pada karya-karya siswa sekolah mode di Indonesia, yaitu SMK 3 Blitar, SMK N 1 Kalitengah Lamongan, SMK Terpadu Al-Ishlahiyah Malang, SMK 3 Magelang, SMK Modern ALRIFA’IE, UIC College, ISWI Fashion Academy, Institut Kesenian Jakarta, Desain Mode Universitas Kristen Maranatha, Kriya-Telkom University, LPTB Susan Budihardjo, Istituto Di Moda Burgo Indonesia, LaSalle College Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, dan BINUS International.

Sesuai temanya, Celebrating Diversity, koleksi yang ditampilkan di SPOTLIGHT berdasarkan zonasi suku-suku bangsa Indonesia, antara lain Batak, Jawa, Melayu, Betawi, Minangkabau, Bugis, Bali, Papua, Nusa Tenggara, dan Dayak.

Meskipun bertema tentang suku-suku bangsa Indonesia, namun produk fesyennya dibuat dengan desain kontemporer atau kekinian yang diharapkan dapat diterima oleh pasar skala global.

Dengan mengekspos penggunaan wastra atau material lokal dan pengerjaan tangan (handmade) merupakan upaya konkret SPOTLIGHT untuk mendukung terwujudnya industri fesyen berlandaskan sustainability (berkelanjutan).

SPOTLIGHT bukan hanya sebuah fashion show, tapi juga presentasi koleksi dengan dukungan digitalisasi melalui format “See Now, Buy Now” yaitu model bisnis yang menjual produk fesyen segera setelah ditampilkan di runway.

Bagi desainer yang siap, karyanya yang diperagakan bisa langsung dibeli saat itu juga. Konsumen dapat berbelanja koleksinya melalui kode QR yang terhubung langsung ke e-catalog untuk melakukan pembelian koleksinya.

Bertepatan dengan perhelatan SPOTLIGHT Indonesia yang merayakan kebhinekaan wastra dan fesyen Indonesia, Indonesian Fashion Chamber merayakan ulang tahunnya ke-7.

Dalam penutupan SPOTLIGHT Indonesia 2022, asosiasi Indonesian Fashion Chamber memberikan apresiasi kepada generasi muda penerus industri fesyen Indonesia yaitu kategori Fashion Designer of the Year kepada Amotsamsurimuda, Fashion Entreprenuer of the Year kepada AM by Anggiasari, dan Model of the Year kepada Braxton.

Penyelenggaraan SPOTLIGHT Indonesia 2022 didukung penuh oleh para sponsor yang berkomitmen untuk memajukan industri fesyen tanah air, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM): Road to IN2MOTIONFEST 2023, LaSalle College, YOU.C1000, serta Wardah selaku Official Makeup & Hairdo, Pos Bloc selaku Official Venue Partner, Ditali Cipta Kreatif selaku Organising Partner, dan Wastra Indonesia selaku Community Partner.