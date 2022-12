Hidangan Istimewa di Hari Istimewa dengan Side by Side Makanan Tetap Segar Sepanjang Hari

Produk kulkas 4 Door Side by Side Belleza tipe PRS 510X dari POLYTRON.

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang akhir tahun, makanan atau suguhan istimewa untuk keluarga besar merupakan hari yang di tunggu-tunggu. Makan bersama keluarga besar misal di acara hari Raya Natal atau malam tahun baru dengan masakan spesial, seperti sate kambing, ikan bakar, ayam panggang dan lain sebagainya. Namun pastikan semua bahan daging-dagingan tersebut Anda simpan dan olah dengan baik agar menghasilkan kualitas masakan daging terbaik dengan rasa yang istimewa.

Anda memerlukan tempat penyimpanan yang cukup dan memadai supaya semua bahan tetap terjaga kesegarannya dan tahan lama, multifungsi dan bisa untuk menyimpan segala bahan makanan, mulai dari daging-dagingan, kue kering, cake, buah dan sayuran. Anda butuhkan kulkas side by side yang memiliki luasan yang mumpuni untuk menyimpan dan menjaga semua bahan tetap terjaga.

POLYTRON memiliki produk kulkas 4 Door Side by Side Belleza tipe PRS 510X dengan ruang penyimpanan yang luas, terdiri atas empat pintu yang multifungsi. Kulkas ini memiliki luasan ekstra sehingga memberikan keleluasaan pada saat menyimpan makanan.

Dengan kapasitas 480 liter, bisa memuat segala bahan makanan rumah tangga tanpa sesak dan dapat menjaga isinya tetap fresh. Kulkas ini juga dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi hidangan dengan kuantiti besar dan bagi Anda yang sibuk karena Anda tidak perlu belanja setiap hari, kulkas ini sangat memungkinkan kita bisa menyimpan makanan dengan jumlah yang banyak.

Kulkas 4 Door Side by Side Belleza tipe PRS 510X memiliki pengaturan LED control display sehingga suhu bagian dalam kulkas dapat dipantau dari layar yang di design sangat modern dan kekinian. Pada bagian dalamnya memiliki space yang luas, bagian atas, Anda bisa menyimpan susu, air mineral, atau segala minuman, bisa juga untuk menyimpan cake, ice cream, buah hingga sayuran, semua ini bisa di atur penempatannya pada bagian dua pintu di posisi atas. Sedangkan pada dua pintu bagian bawah, Anda dapat menyimpan segala daging-dagingan, ikan, es dan lain sebagainya untuk pendinginan ekstra dan pembekuan agar bahan makanan terjaga kesegarannya.

Dengan kulkas 4 Door Side by Side Belleza tipe PRS 510X semua bisa lengkap Anda dapatkan, mulai dari kapasitas penyimpanan yang luas, design yang cantik, model minimalis namun tetap memberikan teknologi modern dan pendinginan yang maksimal.

Albert Fleming selaku General Manager of Home Appliances dari POLYTRON mengatakan, “Kulkas side by side selain dari pada fungsi pendinginan dan manfaat menjaga kesegaran bahan makanan, tentunya kulkas saat ini menjadi salah satu pendukung dekorasi di dalam rumah. Pemilihan kulkas yang tepat perlu disesuaikan dengan design dan kebutuhan. Sehingga kulkas 4 Door Side by Side Belleza tipe PRS 510X ini sangat cocok dari segala aspek, baik aspek estetika, design maupun teknologinya. Kini kulkas menjadi kebutuhan primer yang harus ada, karena tanpa kulkas kita tidak dapat menjaga kualitas asupan makanan yang notabene sangat berpengaruh kepada kesehatan keluarga. Apalagi menjelang akhir tahun para Ibu membutuhkan penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan berbagai bahan makanan untuk perayaan hari-hari spesial”.

”Keunggulan lain yang dimiliki oleh POLYTRON side by side antara lain adalah konsumsi listrik yang rendah hingga 30 persen karena menggunakan teknologi inverter yang bisa mengontrol kebutuhan dan suplai energi secara otomatis sehingga menurunkan konsumsi energi dan meningkatkan kemampuan pendinginan, dengan tingkat kebisingan yang rendah karena menggunakan komponen kompresor dan fan dengan design terbaru yang bisa membantu menurunkan tingkat kebisingan”, tutup Albert.

Untuk mendapatkan 4 Door Side by Side Belleza Anda dapat singgah di website resmi www.polytron.co.id, bisa mengunjungi toko online official POLYTRON atau silahkan mengunjungi toko elektronik lainnya yang terpercaya.