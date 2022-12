Pakar Sebut Penggunaan Skincare yang Baik dan Tepat Bikin Pengguna Terlihat Lebih Muda 10-15 Tahun

CEO This Is Your Skincare, Adeline Widyaningraras mengatakan, untuk tampil cantik, indah dan sehat merupakan impian wanita untuk tampil sempurna. Pada kesempatan tersebut, Dokter praktisi herbal spesialis masalah kulit, Sathya B Negara sebut dengan skincare yang baik bisa 10 sampai 15 tahun lebih muda selain banyak teknik-teknik lain.

IST/This Is Your Skincare

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini penggunaan beauty dan skincare yang tidak lengket atau berair menjadi tren pilihan kaum hawa yang ada di Indonesia.

Produk kecantikan yang mengandung Ceramide merupakan golongan asam lemak paling banyak diminati karena memberikan manfaat kesehatan kulit.

"Ceramide yang dicampurkan dalam berbagai produk perawatan kulit bisa menjaga kelembapan kulit dan bisa menunda penuaan sehingga kulit jadi fresh,” kata Sathya B Negara, seorang dokter praktisi herbal spesialis masalah kulit saat temu pelanggan This Is Your, program Beautee Makes Me Happy di Jakarta, Sabtu (17/12/2022) kemarin.

Dikatakan dokter yang sudah berpengalaman menangani permasalahan kulit dan kecantikan secara alami selama lebih dari 20 tahun ini menyebut, skincare mampu memperlambat penuaan karena kadar airnya diperbaiki, elastisitas kulit diperbaiki, warna kulit diperbaiki sehingga nutrisinya diperbaiki.

"Dengan skincare yang baik bisa 10 sampe 15 tahun lebih muda selain banyak teknik-teknik lain juga dan penggunaan skincare akan lebih baik dimulai dari usia muda dan idealnya mulai umur 18 tahun," katanya.

"Jangan udah tua baru pakai skincare, kata dia tidak akan keburu dan idealnya usia 18 tahun sudah harus mulai tapi pointnya skincare yang baik dan ada izin edar dari BPOM.

"Dalam memilih produk dipastikan formulasinya benar, apakah ada pelembap yang cukup, ada bahan-bahan yang anti oksidan, ada bahan-bahan anti polutan, anti matahari," katanya.

Baca juga: Apakah Anak Sudah Perlu Menggunakan Skincare? Begini Kata Dokter

CEO This Is Your Skincare, Adeline Widyaningraras mengatakan, untuk tampil cantik, indah dan sehat merupakan impian wanita untuk tampil sempurna.

"Maraknya berbagai macam skincare yang bermunculan saat ini tentu harus diikuti pula dengan sikap hati-hati dalam penggunaan dan kejelasan mengenai produknya," katanya.

Adeline menambahkan, penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai salah satu edukasi mengenai skincare dan bagaimana cara penggunaan atau pemakaian yang benar dan baik.

“Tidak hanya edukasi konsumen, tapi juga customer service kami akan pentingnya kepuasan pelanggan yang tak hanya sekedar produk, namun juga pelayanan yang ramah dan cepat," katanya.

This Is Your menjawab kebutuhan para pejuang kulit sehat dengan berbagai rangkaian produk perawatan kulit wajah yang diformulasikan untuk berbagai jenis kulit dan dapat digunakan khususnya oleh para wanita dari usia 13 hingga 56 tahun.