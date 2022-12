Dari Pakaian hingga Perhiasan Berlian, Cek 5 Inspirasi Hadiah Matching Item untuk Bestie Tersayang!

TRIBUNNEWS.COM - Penghujung tahun adalah momen yang identik dengan berbagi hadiah, terutama dengan adanya perayaan natal dan tahun baru. Mulai dari perhiasan berlian untuk ibunda tercinta, boneka untuk adik kesayangan, hingga jam tangan untuk si dia; barang-barang tersebut adalah beberapa inspirasi hadiah yang bisa kamu berikan di akhir tahun ini.

Selain untuk keluarga dan kekasih, kamu juga bisa berbagi hadiah dengan sahabat tersayang sebagai simbol harapan agar persahabatan kalian tetap awet meski setelah tahun berganti!

Jika kamu menginginkan ide hadiah berbeda, coba deh berikan matching item atau barang kembar untuk bestie di akhir tahun ini! Selain unik, menghadiahkan barang kembar juga bisa jadi penanda kedekatanmu dengan sahabat.

Masih bingung mau kasih jenis matching item yang seperti apa? Berikut ini ada 5 inspirasi hadiah matching item yang bisa kamu berikan ke sahabat. Dijamin makin lengket deh!

1. Pakaian

Enggak cuma sama pacar, kamu pun bisa mengenakan pakaian yang samaan dengan bestie! Beberapa jenis pakaian seperti t-shirt, hoodie, dan piyama adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan matching item dengan teman dekat.

Saat memilih pakaian kembar, pastikan juga pilihanmu cocok dengan stylemu maupun sahabatmu. Menginginkan ide hadiah berbeda? Boleh juga pilih pakaian dengan tulisan atau gambar yang kocak.

2. Buku catatan dan alat tulis

Apakah kamu dan sahabat adalah tipe yang sibuk dengan berbagai rutinitas sepanjang tahun? Kalau begitu, kamu bisa memberikan bestie-mu buku catatan dan alat tulis kembar sebagai hadiah akhir tahun.

Jenis hadiah ini memang banyak manfaatnya, terutama sebagai pengingat akan berbagai jadwal yang padat. Ssst, kalau mau sedikit iseng, jangan lupa tuliskan tanggal ultahmu di halaman pertama buku catatannya ya!

3. Gelas atau botol minum

Gelas atau botol minum bisa jadi salah satu inspirasi hadiah matching item yang bagus, lho! Jenis hadiah ini terutama cocok kalau kamu dan bestie gemar ngopi-ngopi cantik.

Untuk ide hadiah berbeda, kamu bisa memesan gelas atau botol minum custom made dengan desain yang melambangkan kamu dan bestie. Walaupun enggak bareng-bareng 24/7, dijamin sahabatmu selalu inget sama kamu!

4. Gantungan kunci

Gantungan kunci mungkin sekilas terkesan biasa-biasa saja untuk dijadikan hadiah. Namun jenis barang ini bisa jadi inspirasi hadiah yang tepat kalau kamu memilihnya dengan cermat!

Sebagai matching item dengan bestie, kamu bisa memberikan gantungan kunci unik seperti yang berukuran besar atau yang berbentuk nyeleneh. Untuk hadiah yang lebih istimewa, coba deh cari tips D.I.Y dan buat gantungan kuncinya sendiri!

5. Perhiasan berlian

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa memberikan hadiah perhiasan berlian ke sahabat adalah pilihan yang terlalu ‘mewah’. Namun, faktanya tidak ada hadiah yang terlalu mewah ataupun terlalu mahal untuk sahabat setia yang berharga, apalagi jika persahabatanmu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Selain jadi kejutan akhir tahun yang menyenangkan, menghadiahkan perhiasan berlian untuk sahabat juga dapat menjadi perlambangan akan persahabatan yang tak tergantikan.

Mulai dari cincin berlian hingga new collection pendant, perhiasan berlian kembar bakal jadi pilihan hadiah tepat agar kamu dan bestie bisa sama-sama tampil cantik dan memesona!

Apalagi, sekarang ada perhiasan berlian terjangkau dengan model yang stylish, youthful, dan bernuansa Korean Style, sehingga cocok dikenakan sebagai matching item dengan bestie tersayang, yaitu Koleksi Moela dari The Palace Jeweler!

Perhiasan berlian koleksi Moela mulai dari Rp888 ribu dari The Palace Jeweler

#Moela adalah koleksi perhiasan berlian dengan 5 jenis desain kekinian yang dibanderol seharga mulai dari Rp888 ribu aja!

Lewat Koleksi Moela, The Palace Jeweler menghadirkan desain BerMoela yang simpel dan kekinian, KaMoela yang memiliki sentuhan fashionable twist, TriMoela dengan sentuhan modern-elegan, Lovela dengan desain aksen love, serta Modela yang merupakan perhiasan berlian dengan konsep fashion fancy.

Perhiasan berlian koleksi Moela dari The Palace Jeweler

Dengan lima pilihan desain perhiasan berlian dari Moela Collection, kamu dan bestie bisa memilih new collection pendant yang sesuai dengan style sehari-hari untuk tampil keren!

Promo Gift with Purchase dari The Palace Jeweler menawarkan hadiah gratis berupa liontin berlian senilai Rp7 juta-an (ISTIMEWA)

Yang bikin berburu hadiah akhir tahun jadi makin seru, kamu bisa membeli perhiasan berlian sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah liontin berlian gratis senilai Rp7 juta-an lewat promo Gift with Purchase hanya dari #ThePalaceJeweler! (syarat dan ketentuan berlaku).

Promo Gift with Purchase ini menawarkan liontin berlian yang dihiasi 1 piece diamond 0,050 carat dan emas seberat +- 1,840 gram, dengan desain perhiasan berlian ciri khas dari The Palace Jeweler.

The Palace Jeweler sendiri adalah #NationalJeweler yang memiliki 38 gerai yang tersebar di Indonesia. Dengan mengusung tagline 3T: “Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin”, The Palace Jeweler senantiasa menghadirkan pengalaman berbelanja perhiasan berlian #Therlengkap hanya di satu gerai saja dengan koleksi perhiasan berlian yang #Therjangkau serta #Therjamin kualitasnya.

Yuk, tunggu apa lagi? Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan untuk memberikan kado perhiasan berlian yang berkesan bagi sahabat di akhir tahun ini sekaligus mendapatkan hadiah lewat promo Gift with Purchase dari The Palace Jeweler!

Kunjungi juga situs resmi The Palace Jeweler, Instagram @thepalace_id, dan TikTok @thepalacejeweler untuk informasi lebih lanjut mengenai promo Gift with Purchase, Koleksi Moela, dan koleksi perhiasan berlian lainnya dari The Palace Jeweler.

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan