Jelang Hari Ibu, Hal Simpel Ini Bisa Dilakukan untuk Mengungkapkan Rasa Terima Kasih 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember kerap menjadi pembuktian untuk mengungkapkan rasa terima kasih.

Namun masih banyak orang yang merasa bingung bagaimana cara mengungkapkan rasa sayang dan terima kasihnya saat perayaan hari ibu.

Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih tersebut kepada ibu.

Permasalahan tersebut menjadi fokus tersendiri bagi psikolog Keluarga Ajeng Rafiando.

Kemudian Ajeng memberikan saran untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan terima kasih dengan cara lain yang menurutnya simpel untuk dilakukan.

"Kalau gak bisa secara kata-kata, enggak apa juga ditulis, kalau enggak ditulis dengan gesture kita cara meluk kita, ibu juga sudah happy sekali," kata Ajeng Raviando dalam jumpa pers di acara Litte Choco Pie Mother's Day Event, Minggu (18/12/2022).

Ajeng berharap kini masyarakat akan lebih mudah dengan adanya cara tersebut dalam mengekpresikan ucapan terima kasihnya.

"Jadi jangan membatasi diri kita denggan bingung nih cara mengekpresikannya tapi malah enggak dilakukan," tutur Ajeng.

"Kita sesama ibu tidak saling menghakimi tapi saling mendukung satu sama lain. Kita adalah ibu terbaik buat anak-anak kita karena hanya orang yang tidak merasa sempurnalah yang akan terus berusaha untuk memperbaiki diri, to be a better mom," kata Ajeng.

Ajeng Raviando menambahkan jika seorang ibu pastinya kerap memikirkan hal yang tidak sesuai dengan harapan dan membuat hatinya terluka.

Sebab bagaimana pun sosok ibu memang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya lewat hal apapun.

“Faktanya, menjadi ibu tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Kadangkala meskipun sudah berusaha maksimal untuk menjadi ibu yang baik, banyak ibu merasa dirinya tidak sempurna dan melakukan beberapa kesalahan yang membuat hatinya sendiri terluka," ucap Ajeng.

