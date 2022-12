7 Inspirasi Hadiah di Hari Ibu 2022, Dijamin Spesial dan Nggak Akan Terlupakan!

TRIBUNNEWS.COM - Hadiah apa yang kamu berikan di momen Hari Ibu tahun ini? Selagi masih bisa menikmati momen berdua dengan ibunda tercinta, alangkah baiknya mensyukuri kesempatan tersebut dengan #NyatakanCintamu lewat hadiah spesial.

Masih bingung cari hadiah yang cocok untuk ibu pada Hari Ibu tahun ini? Tentunya ibumu akan senang dengan hadiah apa pun yang kamu berikan dengan tulus.

Tetapi, agar perayaan Hari Ibu tahun ini lebih berkesan, bagaimana jika kamu memberikan hadiah yang unik dan berbeda, yang tidak akan terlupakan sebelumnya?

Agar tidak bingung, berikut tujuh inspirasi hadiah unik dan berharga yang bisa kamu pilih untuk ibunda tersayang di Hari Ibu, dari kitchen set hingga new jewelry collection!

1) Peralatan masak

Ibumu tentu memerlukan set dapur yang lengkap dan berkualitas untuk memasak dengan maksimal. Coba deh, lihat kondisi perabotan masaknya yang sudah usang atau perlu diganti, seperti pisau yang sudah tumpul, wajan yang sudah lengket, panci yang sudah berkarat.

Atau, kamu bisa membelikannya kitchen set mewah, kompor listrik, microwave, atau oven jika memiliki budget yang cukup besar.

2) Paket perawatan tubuh atau spa

Seorang ibu kerap memiliki tugas yang berat setiap hari, terlebih saat harus bekerja atau mengurus rumah tangga. Untuk itu, hadiah paket spa atau perawatan di salon tentu akan cocok, sehingga ibu bisa refreshing dari kesibukan harian.

Oh ya, agar menambah kedekatan dengan sang ibu, kamu juga bisa ikut treatment ke salon atau spa bareng dia, lho! Lucu banget, kan, bisa perawatan sambil quality time bareng ibu?

3) Tanaman hias

Punya ibu senang berkebun atau memperindah rumah dengan tanaman hias? Beri saja hadiah tanaman hias favoritnya. Beberapa contoh tanaman hias yang bisa diberikan adalah bunga lavender, anggrek, sri rejeki, kuping gajah, hingga tanduk rusa.

4) Voucher belanja sembako

Kamu bisa membelikan ibu voucher belanja kebutuhan sehari-hari, misalnya sembako. Kedengarannya memang tidak terlalu istimewa, tapi hadiah hari ibu ini dapat menghemat uang belanja ibu, lho!

Atau, kamu juga bisa memberikan voucher belanja barang-barang yang ia inginkan, misalnya sepatu baru, baju baru, atau tas baru. Biarkan ia memilih barang yang ia suka.

5) Furnitur

Jika kamu punya budget lebih, tak ada salahnya memberi hadiah furnitur rumah tangga kepada ibu, terlebih jika ada furnitur di rumah yang sudah usang atau rusak.

Sebagai contoh, kamu bisa membeli meja, kursi sofa, lemari, kabinet, atau ranjang baru.

6) Peralatan makeup

Saatnya bikin ibumu makin cantik dengan memberi hadiah peralatan make up di Hari Ibu. Sebagai contoh, kamu bisa membelikannya eye shadow, blush on, foundation, lipstik, hingga cushion. Jangan lupa, pilih yang cocok untuk skin tone-nya ya!

Tak kalah penting, pastikan produk makeup yang kamu pilih berkualitas tinggi dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya.

7) Perhiasan berlian

Karena kasih sayang ibu sangat tak ternilai harganya, tak ada salahnya jika Hari Ibu tahun ini kamu membelikannya dengan hadiah yang paling berharga.

Untuk itu, kamu bisa memberikannya perhiasan yang berharga, seperti perhiasan berlian bertabur batu berharga yang bisa jadi inspirasi hadiah ulang tahun maupun ide hadiah unik untuk Hari Ibu. Salah satunya adalah perhiasan berlian Frank Deer yang sangat ikonis dari Frank & co.

Terlebih, pada akhir tahun ini, customer berpeluang untuk mendapatkan keuntungan berlipat melalui lewat promo Gift with Purchase.

Menyambut the gifting season atau musim memberikan hadiah, kamu bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian Frank Deer (senilai Rp7 juta-an) untuk pembelian perhiasan lewat promo Gift with Purchase.

Liontin berlian Frank Deer. (Frank & co.)

Hadiah ini bisa kamu dapatkan dengan pembelian perhiasan, syarat dan ketentuan berlaku.

Ibumu pasti akan terkesan dengan perhiasan berlian Frank Deer yang tersusun dari 1 butir berlian F VVS 0.017 carat dan berat emas +- 1,717 gram.

Hadiah ini bisa didapatkan pelanggan dengan pembelian perhiasan, syarat dan ketentuan berlaku.

Selain Frank Deer, Frank & co. juga memiliki rekomendasi hadiah untuk Hari Ibu berupa Precious Stone Collection. #Franknco memiliki koleksi-koleksi dari perhiasan berliannya yang dihiasi Precious Stone, yakni Emerald, Ruby, dan Sapphire.

Koleksi perhiasan berlian eksklusif dari Precious Stone Festival Central Mega Kencana. (Istimewa) (Istimewa)

Precious Stone Collection adalah koleksi-koleksi perhiasan eksklusif yang dihiasi tiga jenis batu berharga, yakni emerald atau zamrud, ruby atau rubi, serta sapphire atau safir.

Koleksi pertama yang ditawarkan adalah Imperial Collection, koleksi perhiasan berlian dengan batu berharga yang terinspirasi dari cincin pertunangan milik Lady Diana.

Yang kedua, ada Riviera Collection, koleksi desain perhiasan berlian yang bertabur safir dan rubi sebagai perlambangan cinta tanpa batas. Selanjutnya, terdapat Royale Collection yang terinspirasi dari kemegahan dan kemewahan dari setiap batu berharga.

Kemudian, Elba Collection adalah koleksi perhiasan berlian yang menjadi simbol kesetiaan. Kelima, ada Noble Collection dengan koleksi perhiasan berlian bertabur rubi dan safir. Keenam, ada koleksi perhiasan berlian CNY Collection dengan beragam cincin berlian serta liontin bertabur safir biru serta rubi.

Selain itu, ada pula koleksi jajaran exclusive diamond jewellery bertabur batu rubi lewat Flamma Ruby Premium Collection.

Yang tak boleh kamu lewatkan, Frank & co. juga memiliki koleksi liontin terbaru atau new collection pendant, yaitu Love Lock Collection, yang juga bisa jadi inspirasi hadiah super unik dan berharga di Hari Ibu.

Menyambut musim memberikan hadiah di akhir tahun, Love Lock Collection yang dihadirkan Frank & co. merupakan koleksi liontin berlian yang terinspirasi dari locket yang populer di masa Victoria yang menjadi lambang cinta, pengabdian, dan juga high-fashion.

Love Lock Collection (ISTIMEWA)

New collection pendant ini terdiri dari dua model pendant yang dapat menjadi simbol cinta untuk mewakili perasaanmu kepada ibunda terkasih.

Apalagi, dengan kualitas perhiasan dari Frank & co. yang tidak perlu diragukan lagi, tentu ibumu akan terkesan dan tak akan pernah bisa melupakan hadiah spesial darimu tahun ini!

Frank & co. merupakan rumah dari koleksi unik berlian dengan tingkat warna F dan kejernihan VVS serta sertifikat dari Gemological Institute of America (GIA). Menawarkan rangkaian perhiasan secara eksklusif mulai dari berlian, emas, dan batu berharga lainnya, Frank & co. memiliki visi sebagai merek perhiasan terdepan dan tepercaya di Indonesia.

Yuk, buatlah Hari Ibu ini menjadi yang paling spesial bagi ibunda lewat #NyatakandenganFranknco, dengan perhiasan berlian berkualitas dan tak akan terlupakan.

Pilihlah hadiah spesial Hari Ibu yang sesuai selera ibumu, mulai dari liontin berlian Frank Deer (senilai Rp7 juta-an) untuk pembelian perhiasan lewat promo Gift with Purchase, Precious Stone Collection, hingga Love Lock.

Informasi lebih lanjut mengenai perhiasan berlian dari Frank & co. dan koleksi berharga lainnya, kunjungi Instagram Frank n co. atau website Frank & co..