Emansipasi Wanita, Kaum Hawa Kini 'Banjiri' Sektor Teknologi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaum wanita saat ini tidak hanya menjadi komplementer saja dalam sektor penopang perekonomian, karena banyak diantara mereka yang kini turut mengisi posisi penting dalam berbagai industri, termasuk teknologi.

Di era disrupsi digital ini, banyak wanita yang dapat secara mudah memasuki sektor teknologi untuk memulai karir mereka.

Namun perlu diketahui, memulai karir di bidang satu ini bisa dijalani dengan sangat mudah dan lancar jika anda memiliki 'alat yang tepat'.

Selama ini banyak yang mengira bahwa bidang teknologi hanya diisi oleh kaum laki-laki saja.

Bahkan banyak wanita yang menyimpulkan bahwa teknologi 'bukan milik mereka'.

Memang ada kesenjangan besar antara laki-laki dan perempuan yang berkecimpung di bidang teknologi.

Hal ini tentu menuntut perempuan untuk mengembangkan keterampilan teknologi mereka.

Dengan berpartisipasi di sektor teknologi, anda dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik bagi wanita di luar sana dan menjembatani kesenjangan antara pria dan wanita di bidang teknologi.

Dikutip dari laman heelsandtech, Selasa (20/12/2022), menurut laporan tahun 2020 oleh organisasi nirlaba terkemuka, secara keseluruhan, jumlah Ahli Teknologi wanita terus bertambah setiap tahun.

Setiap hari semakin banyak wanita luar biasa yang menemukan dan bertahan dalam peran teknologi terkemuka.

Peluang inilah yang coba digali melalui Devfest Jakarta 2022, untuk meningkatkan peran wanita dalam teknologi, khususnya menambah jumlah developer wanita.

Dalam Konferensi teknologi lokal yang digelar Google Developer Group (GDG) di seluruh dunia di K-Link Tower, Jakarta Selatan, pada 26 Oktober lalu, turut dibahas pula sesi Women in Tech dengan topik 'The Actual Impact and Contribution'.

Sesi tersebut membahas mengenai stigma yang telah terbentuk selama ini, bahwa 'wanita jangan belajar di bidang teknik, karena bidang itu diisi oleh sebagian besar laki-laki'.