Akhir Tahun Meriah dengan Kemilau Perhiasan, Dazzling Jewelry Festival Hadir di Mall Kelapa Gading 3

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan retail perhiasan kenamaan Indonesia, Central Mega Kencana (CMK) kembali menggelar pameran perhiasan bertajuk Dazzling Jewelry Festival (DJF). Pameran digelar pada 7-18 Desember 2022, bertempat di The Forum, Mall Kelapa Gading 3 Jakarta.

DJF adalah sebuah pameran perhiasan yang menampilkan koleksi dari brand-brand di bawah payung CMK, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler. Pameran ini merupakan event yang diselenggarakan oleh CMK tiap tahun di beberapa kota di Indonesia. Sebelum kunjungan ke Jakarta, DJF telah hadir di Kota Medan, Sumatera Utara.

Dazzling Jewelry Festival Hadir Kembali di Jakarta

Sebagai salah satu kota dengan jumlah pencinta perhiasan terbesar di Indonesia, Jakarta tidak pernah absen dalam daftar Dazzling Jewelry Festival (DJF). Pada penghujung tahun 2022 ini, pameran perhiasan dari CMK tersebut digelar di The Forum, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, tepatnya pada tanggal 7-18 Desember 2022.

DJF tidak hanya diikuti oleh satu brand perhiasan, melainkan tiga brand yang berada di bawah naungan CMK. Ketiga brand tersebut adalah MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam.

Hadirkan Perhiasan Berlian Berkualitas untuk Beragam Momen

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di dunia perhiasan, CMK selalu berkomitmen untuk menghadirkan koleksi perhiasan yang bukan hanya cantik, tapi juga berkualitas. Dengan standar quality control (QC) yang ketat, CMK memastikan bahwa produk perhiasan yang diterima pelanggan merupakan karya terbaik dan terjamin kualitasnya.

Perhiasan yang dihadirkan pun sangat variatif. Salah satunya adalah Azure Collection, koleksi perhiasan berlian dari MONDIAL yang terinspirasi dari Art Deco Style. Ada juga koleksi perhiasan model terbaru dengan nuansa elegan, Precious Stone Collection. Untuk yang baru mulai mengoleksi perhiasan berlian, tersedia Moela Collection, perhiasan berlian dari The Palace Jeweler yang hadir dengan harga terjangkau.

Dengan format open exhibition, pameran perhiasan ini menghadirkan pengalaman belanja yang lebih fleksibel. Pengunjung bisa langsung bertanya seputar perhiasan yang ditampilkan atau mencari item perhiasan sesuai kebutuhan.

Dimeriahkan dengan Beragam Hadiah dan Hiburan

Selain booth pameran yang diisi oleh brand perhiasan naungan CMK, DJF juga menyediakan rangkaian acara menarik bagi para pengunjung. Pameran perhiasan ini diisi dengan penampilan band, guest star, hingga sesi dari komunitas.

Tidak hanya itu, DJF juga memberikan berbagai penawaran menarik bagi pengunjung yang melakukan pembelian, seperti promo cincin nikah dan cincin tunangan, promo hemat hingga Rp10 juta, hingga best deal promo. Pengunjung juga berkesempatan mendapat grand prize melalui undian berhadiah yang akan diumumkan pada penghujung pameran. Grand prize DJF ini di antaranya berupa hadiah perhiasan emas dan berlian dengan total hadiah puluhan juta rupiah hingga tiket liburan ke Jepang & Thailand.

Dazzling Jewelry Festival 2022 hadir untuk menjawab antusiasme para peminat perhiasan di Jakarta dan sekitarnya. Momen ini dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk melengkapi koleksi perhiasan mereka.

Pameran berlangsung mulai dari tanggal 7-18 Desember 2022. DJF juga dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara menarik, mulai dari band performance, choir, acapella, juga Christmas Performance dari Barry Likumahuwa & friends untuk menyambut Natal.

Untuk detail informasi mengenai DJF 2022 yang digelar di The Forum, Mall Kelapa Gading 3 Jakarta, telah tersedia di website resmi CMK. Update terkait koleksi perhiasan berlian terbaru dari CMK pun dapat diakses melalui akun Instagram resmi MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler. Di samping itu, CMK juga memiliki CMK Club, sebuah loyalty program yang dikhususkan bagi pencinta perhiasan di Indonesia. Platform ini pun menyediakan informasi mengenai launching produk terbaru dan berbagai promo dari CMK.