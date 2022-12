20 Quotes Selamat Tahun Baru 2023, Lengkap dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah 20 quotes selamat Tahun Baru 2023, lengkap dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Diketahui, malam pergantian tahun 2022 ke tahun 2023 menjadi momen yang sangat spesial.

Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk merayakan pergantian tahun baru bersama keluarga terdekat, sahabat atau orang yang tercinta.

Satu di antaranya adalah dengan saling mengucapkan selamat Tahun Baru atau membagikan quotes Tahun Baru.

Berikut kumpulan quotes selamat Tahun Baru 2023 yang dirangkum Tribunnews.com dari beberapa sumber:

1. “Hey friend, don’t you dare forget, as you’re creating a new you, that there’s a whole lot about the old you that is worth keeping.” - Toni Sorenson

Hai kawan, jangan lupa, saat kamu menciptakan dirimu yang baru, ada banyak hal tentang dirimu yang dulu yang patut disimpan.

2. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” - Maya Angelou

Jika Anda tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika Anda tidak bisa mengubahnya, ubah sikap Anda.

3. “Write it on your heart that every day is the best day in the year.” — Ralph Waldo Emerson

Tulis di hatimu bahwa setiap hari adalah hari terbaik di tahun ini.

4. “There are far better things ahead than any we leave behind.” — CS Lewis

Ada hal yang jauh lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan.

5. “Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.” — Brad Paisley