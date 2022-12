Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dikirim di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Tidak terasa Tahun Baru 2023 akan segera datang.

Ada berbagai cara untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru 2023.

Salah satunya dengan berikirim ucapan kepada keluarga dan orang-orang terkasih.

Ucapan selamat Tahun Baru darimu dapat memberi kesan tersendiri bagi orang di sekitarmu.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang bisa diucapkan secara langsung maupun dikirim melalui media sosial, dikutip dari wordstream dan thepioneerwoman:

1. It seems like just 365 days ago I was saying this, but Happy New Year!

Sepertinya baru 365 hari yang lalu saya mengatakan ini, Selamat Tahun Baru!

2. Happy New Year! Here’s to feeling thankful for the year behind and enthusiastic for the year ahead.

Selamat Tahun Baru! Ini untuk merasa bersyukur atas tahun yang berlalu dan antusias untuk tahun depan.

3. Wishing you health, wealth, and new blessings to count each day in 2023.

Semoga kesehatan, kekayaan, dan berkat baru Anda dihitung setiap hari di tahun 2023.

4. Bring it on 2023! May all the new adventures be yours this year.