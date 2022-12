Kumpulan Kata-kata Romantis Ucapan Selamat Tahun Baru 2023, Cocok Dikirim untuk Pacar

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang romantis.

Tahun Baru 2023 sudah di depan mata.

Ini adalah waktu yang tepat untuk berterima kasih kepada orang-orang terAkung atas peran mereka dalam hidupmu.

Kumpulan ucapan Tahun Baru yang manis ini cocok dikirim untuk pacar, suami, atau istri.

Ucapan Selamat Tahun Baru yang romantis akan membuat pasanganmu semakin cinta.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Romantis

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang romantis untuk orang terAkung, dikutip dari berbagi sumber:

1. I hope that this new year is a year of making memories and growing closer - you mean so much to me.

Aku harap tahun baru ini adalah tahun membuat kenangan dan kita semakin dekat - Kamu sangat berarti bagi aku.

2. I can't believe it's that time of year again! Time sure flies when we're having fun! I am so lucky to have shared it with you. Happy New Year!

Aku tidak percaya ini waktu tahun itu lagi! Waktu pasti berlalu saat kita bersenang-senang! Aku sangat beruntung telah berbagi denganmu. Selamat Tahun Baru!

3. Happy New Year my love! Thanks for accepting me for the complicated little oddball I am. When I'm with you, I feel I can totally be myself, and I hope you feel the same way too. Let us toast to another year of laughter and love.

Selamat Tahun Baru cintaku! Terima kasih telah menerima aku untuk keanehan kecilku yang rumit. Ketika aku bersamamu, aku merasa aku benar-benar bisa menjadi diriku sendiri, dan aku harap kamu juga merasakan hal yang sama. Mari kita bersulang untuk satu tahun penuh tawa dan cinta.

4. Happy New Year, my love! Here's to new adventures, taking risks, not sweating the small stuff, and creating more beautiful memories together.