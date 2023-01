Selain Jadi Dokter Estetik, Ini Kesibukan Lain Dokter Abelina

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki kecantikan dan tubuh yang langsing tentu menjadi dambaan banyak wanita, terlebih jika kondisi ini didukung pula dengan kecerdasan dan segudang prestasi.

Di era modern seperti saat ini, tentunya wanita harus memiliki 'paket lengkap' yang tidak hanya didukung penampilan fisik yang sempurna saja, namun juga otak yang pintar.

Sehingga wawasannya pun luas dan mampu bersosialisasi serta mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Mereka yang memiliki kemampuan inilah yang disebut sebagai influencer.

Saat ini profesi sebagai influencer turut menjadi tren di Indonesia, banyak public figure dari kalangan artis hingga dokter kini 'merangkap' profesi ini.

Tujuannya tentu memberikan pengaruh untuk mengubah perilaku para pengikutnya atau penggemarnya menjadi lebih baik.

Hal inilah yang kini dilakukan Dokter Estetik dan Influencer, dr. Abelina Dini Fitria, Dpl. AAAM. MARS, yang sangat concern terhadap penampilan dan kecantikan kulit.

Mengambil gelar Diploma di The American Association of Aesthetic Medicine and Surgery (AAAMS) dan pernah Ko-Asisten (Koas) di Siloam Karawaci membuat dirinya memahami permasalahan kulit yang biasa dihadapi banyak orang.

Dilihat dari akun Instagram miliknya, @abelina_md, Kamis (5/1/2023), Dokter muda yang memiliki paras cantik ini tampak memiliki banyak aktivitas positif.

Mulai dari rutin membagikan tips merawat kulit agar selalu tampil glowing dan fresh, hingga menjalani sesi pemotretan dengan berbagai brand fashion.

Lalu seperti apa rutinitas Dokter Estetik yang selalu tampil fashionable ini?

1. Dokter Estetik yang rajin membagikan tips merawat kulit

Dokter cantik kelahiran Tanjung Pandan, 16 Juni ini selalu memberikan tips simple dalam merawat kulit melalui berbagai video menarik di media sosialnya.