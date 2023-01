8 Manfaat Nanas untuk Kesehatan: Mencegah Osteoporosis hingga Tingkatkan Kekebalan Tubuh

TRIBUNNEWS.COM - Simak sederet manfaat nanas untuk tubuh.

Nanas adalah buah yang berasal dari Amerika Selatan.

Menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), sekarang nanas dapat tumbuh di iklim tropis di seluruh dunia.

Buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Nanas dapat dinikmati dengan dimakan langsung, dibuat jus atau untuk makanan kalengan.

Selain itu, buah ini juga dapat disajikan bersama bahan lain, misalnya daging.

“Nanas adalah sumber vitamin C, vitamin B, serat, dan mineral yang bagus seperti mangan,” kata Julie Andrews, RDN, seorang koki yang berbasis di Appleton, Wisconsin, dikutip dari Everyday Health.

Manfaat Nanas untuk Kesehatan

Berikut ini sejumlah manfaat buah nanas untuk kesehatan tubuh:

1. Kaya Vitamin C

Ilustrasi buah nanas (authoritynutrition)

“Nutrisi yang menonjol dalam nanas adalah vitamin C, yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan memberikan manfaat antioksidan,” kata Jackie Newgent, RDN, ahli gizi kuliner yang berbasis di New York City dan penulis The All-Natural Diabetes Cookbook.

Satu gelas jus nanas mengandung 78,9 miligram (mg) vitamin C, menurut Departemen Pertanian AS (USDA).

Itu lebih dari angka kecukupan gizi yang direkomendasikan untuk wanita dewasa yaitu 75 mg per hari dan mendekati rekomendasi untuk pria yakni 90 mg per hari, menurut MedlinePlus.

Vitamin C penting karena mendorong pertumbuhan dan penyembuhan di seluruh tubuh dan berperan dalam segala hal mulai dari perbaikan luka hingga penyerapan zat besi.