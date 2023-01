Terdepan pada Setiap Momen Perayaan, CMK Luncurkan Filter Instagram untuk Menyambut Chinese New Year

Set Angpao hadiah perayaan Chinese New Year dari MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler

TRIBUNNEWS.COM — PT Central Mega Kencana (CMK) yang menaungi 3 brand perhiasan ternama di Indonesia, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler berkomitmen untuk terus menjadi yang terdepan pada setiap momen perayaan.

Sebagai perusahaan fine jewelry terbesar di Indonesia, CMK menghadirkan filter Instagram menarik untuk ketiga brand di bawah naungannya dalam rangka menyambut Chinese New Year.

Di samping menghadirkan koleksi perhiasan yang berkualitas, CMK selalu berusaha “going to the next level” dalam menyenangkan para pelanggannya. Menjelang Chinese New Year, upaya ini ditunjukkan dalam wujud filter Instagram khusus untuk menyambut Tahun Kelinci Air. Filter Instagram khusus perayaan Chinese New Year ini diluncurkan oleh masing-masing brand di bawah naungan CMK, yaitu MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler.

Hadirkan Berbagai Activity Lainnya di Samping Filter Instagram

Tidak hanya filter Instagram khusus untuk menyambut Chinese New Year, MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler sama-sama meluncurkan activity menarik sebagai tanda sukacita dari Tahun Kelinci Air.

Adapun, MONDIAL akan memberikan amplop angpao di setiap butiknya. Satu set angpao eksklusif dari MONDIAL ini bisa didapatkan oleh para pelanggan dengan pembelian perhiasan (syarat dan ketentuan berlaku).

Sementara itu, Frank & co. sebagai brand perhiasan perhiasan pertama dari CMK mengajak para pelanggannya untuk mencoba filter Instagram yang telah dirilis. Setiap pelanggan yang sudah mencoba filter Instagram khusus Chinese New Year dari Frank & co. ini akan berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif.

Adapun, 3 orang beruntung yang sudah mencoba filter Instagram khusus Chinese New Year dari Frank & co. akan mendapatkan Exclusive Hampers. Selain itu, masih ada juga Exclusive Hongbao yang bisa didapatkan oleh 5 orang beruntung yang juga sudah mencoba filter Instagram khusus dari Frank & co. ini. Kesempatan mendapatkan merchandise eksklusif dengan memainkan filter Instagram khusus dari Frank & co. ini berlangsung dari tanggal 17-19 Januari 2023.

Berikut ini cara untuk mengikuti activity dari Frank & co.:

1. Memainkan filternya di Instagram @franknco_id

2. Mengedipkan mata untuk menumpuk bingkisan

3. Berhasil menumpuk hingga 4 tumpukan bingkisan pada kotak yang ditentukan

4. Share dan mention ke 3 orang teman untuk bergabung dalam keseruan ini

5. Tag @franknco_id

Terakhir, The Palace Jeweler yang merupakan brand CMK dengan konsep “National Jeweler” meluncurkan promo gift with purchase yakni hadiah set angpao dengan pembelian perhiasan (syarat dan ketentuan berlaku) bagi para pelanggan setianya.

Untuk detail informasi mengenai filter Instagram khusus Chinese New Year dan activity yang dilakukan oleh masing-masing MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler, kunjungi website resmi CMK. Update terkait koleksi perhiasan berlian terbaru dari CMK pun dapat diakses melalui akun Instagram resmi MONDIAL, Frank & co., dan The Palace Jeweler.

Di samping itu, CMK juga memiliki CMK Club, sebuah loyalty program yang dikhususkan bagi pencinta perhiasan di Indonesia. Platform ini pun menyediakan informasi mengenai launching produk terbaru dan berbagai promo dari CMK.