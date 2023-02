Zeta Privé Bakal Usung Pakaian Wanita Bernuansa Modest Wear Di New York Fashion Week 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - New York sebagai kota pusat bisnis, seni dan mode dunia selalu menjadi topik pembicaraan.

Berdasarkan inspirasi tersebut, Zeta Privé mengusung tema 'The Talking Point' yang akan dibawa ke New York Fashion Week 2023.

Koleksi yang ditampilkan merupakan pakaian wanita bernuansa modest wear yang elegan, modern dan siap pakai yang menjadi spirit American Style.

Sentuhan palet warna soft namun versatiles seperti palet cream, gossamer pink, harbour blue, basil dan innuendo. Koleksi ini juga hadir lebih bold dengan aplikasi aksesoris bernuansa hitam dengan design ikon kota New York yang hadir lebih artistik.

Perpaduan ini dihadirkan untuk memberi surprise dalam padu padan, sehingga diharapkan mampu memberikan pemakai menjadi The Talking Points yang menjadi tema besar koleksi Zeta Prive. Dalam koleksi ini warna hitam menjadi penanda peralihan style dari tiap sequence koleksi.

Penyelenggaraan ajang fashion show yang dikuti oleh Zeta Privé menjadi sebuah kebanggaan akan eksisnya karya anak bangsa di dunia fashion internasional. Fashion show ini akan menghadirkan mahakarya yang menghadirkan inovasi dalam dunia fashion saat ini.

Sebanyak 10 koleksi fashion karya Zeta Privé akan dikemas secara apik sesuai dengan konsep New York Fashion Week 2023, dengan tema "The Talking Point” , yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 15 Februari 2023 di New York, Amerika Serikat.

Zeta Privé terundang dalam fashion show NYFW melalui group show "Indonesia Now". Tujuh desainer tanah air terpilih akan ditampilkan pada runway NYFW. Setiap desainer Indonesia akan menampilkan 10 looks -nya.

Zeta Privé merupakan bagian dari Zeta Scarves Lifestyle yang merupakan ruang khusus yang diciptakan oleh Trisha Chas dan merupakan ruang istimewa tersendiri dalam merilis serangkaian koleksi mulai dari accessories, scarves, semi-couture dan ready-to-wear.

Zeta Prive adalah koleksi eksklusif yang telah memberikan kontribusi untuk dunia fashion Indonesia. Setiap koleksi diciptakan dengan menampilkan sisi artistik atau craftmanship yang terinspirasi dari serangkaian koleksi internasional.

Diawali dengan sebuah dialog sederhana dengan para desainer dan pengrajin lokal Indonesia. Hal ini memberikan inspirasi kepada Trisha Chas yang telah lama menekuni bidang luxury brands. Beliau ingin membuat brand Indonesia menjadi besar layaknya brand 'Hermes' yang merupakan sebuah luxurious brand kenamaan asal Prancis yang sudah sangat terkenal khususnya di kalangan sosialita.

Brand ini memiliki kualitas tinggi dan dikemas secara sophisticated dalam hal craftmanship. Hingga kini Hermes menjadi brand lokal Prancis yang mampu menjadi standar fashion internasional oleh seluruh brand di dunia.

Zeta Privé sendiri saat ini telah melangkah jauh dalam membangun brand-nya yang diawali dari nama Maison de Navia. Maison de Navia diambil dari campuran bahasa Prancis dan Arab yang memilki makna filosofis yang mendalam yaitu "rumah yangmelahirkan banyak manfaat".

Dengan konsep "kebermanfaatan" ini Zeta Privé diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada para stakeholders-nya. Tidak hanya bermanfaat bagi pembelinya, Zeta Privé juga dapat memberikan manfaat kepada vendor dan masyarakat di sekitarnya.

Zeta Privé akan terus bergerak maju bersama zaman dan memberikan inovasi modest fashion yang akan menjadi "the talking point" bagi khayalak lokal ataupun internasional.

Zeta Prive diharapkan akan menjadi brand yang memberikan kontribusi kekayaan intelektual bagi Indonesia dan dunia.