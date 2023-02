TRIBUNNEWS.COM - Inilah 20 ucapan Valentine untuk sahabat dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan artinya.

Ucapan Valentine untuk sahabat ini cocok dibagikan saat tanggal 14 Februari 2023 mendatang.

Pasalnya, pada tanggal 14 Februari selalu ada peringatan hari Valentine di seluruh dunia.

Biasanya ucapan Valentine diberikan bagi orang tersayang mulai dari keluarga, pacar, kerabat hingga sahabat.

Memberikan ucapan Valentine, dimaksudkan sebagai ungkapan kasih sayang kepada orang tersebut.

Oleh sebab itu, simak 20 ucapan Valentine untuk sahabat, yang dikutip dari Wishesmsg dan Serenataflowers.

Baca juga: 10 Ucapan Hari Valentine untuk Pacar dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan

Ucapan Valentine untuk Sahabat

1. Happy Valentine’s Day, my beloved friend. Wishing you a day filled with joy, love, and precious moments.

Artinya: Selamat hari Valentine, sahabatku tersayang. Semoga hari Anda dipenuhi dengan kegembiraan, cinta, dan momen berharga.

2. Valentine’s day is all about love, and to me, love is our friendship. I wish you a very happy Valentine’s Day.

Artinya: Hari Valentine adalah tentang cinta, dan bagiku, cinta adalah persahabatan kita. Saya mengucapkan selamat Hari Valentine.

3. Happy Valentine’s Day, my dear friends. Life would be so empty without you all.

Artinya: Selamat Hari Valentine, teman-teman terkasih. Hidup akan sangat hampa tanpa kalian semua.

4. Thank you for allowing me to be your best friend. I wish you a day full of love and happiness. Happy Valentine’s day!