Kumpulan Ucapan Romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Hari Valentine untuk menambah keromantisan bersama orang terkasih.

Hari Valentine atau Valentine's Day dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari.

Hari Valentine juga disebut dengan Hari Kasih Sayang.

Pada perayaan romantis ini, biasanya orang-orang akan memberikan ucapan dan hadiah kepada orang tercinta.

Selain bersama pasangan, Hari Valentine juga dapat dirayakan dengan keluarga atau orang terdekat.

Baca juga: Kapan Valentine Day 2023 Dirayakan? Berikut Sejarah Perayaannya

Nah, kamu juga bisa memberikan ucapan manis penuh cinta kepada orang-orang yang kamu sayangi.

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Valentine yang bisa diucapkan langsung atau dikirim melalui media sosial.

Ucapan Hari Valentine

1. Happy Valentine’s Day to the most special person in my life.

Selamat Hari Valentine untuk orang paling spesial dalam hidupku.

2. You're my everything. Happy Valentine's Day!

Kamu adalah segalanya bagiku. Selamat Hari Valentine!

3. It’s just one day in the year, but you should know that I love you every day and every moment. Take my love on this beautiful occasion!

Ini hanya satu hari dalam setahun, tetapi kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu setiap hari dan setiap saat. Ambillah cintaku pada kesempatan yang indah ini!