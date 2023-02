30 Ide Ucapan Hari Valentine untuk Suami, Istri, Atau Pacar dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Simak 30 ide ucapan Hari Valentine berikut ini yang cocok dikirimkan untuk suami, istri, dan pacar.

Hari ini, Selasa (14/2/2023), perayaan Hari Valentine dilaksanakan.

Setiap Hari Valentine, setiap pasangan, baik itu suami, istri, ataupun pacar saling memberikan kado.

Kado tersebut bisa berupa coklat, bunga, atau ucapan.

Nah, Tribunnews.com telah berhasil merangkum berbagai ucapan yang cocok dikirimkan pasangan di Hari Valentine.

Berikut 30 ide ucapan Hari Valentine yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Happy Valentine’s Day — my love, my life, my heart, my forever Valentine.

Selamat Hari Valentine — cintaku, hidupku, hatiku, Valentineku selamanya.

2. Thank you for being the reason I look forward to every day.

Terima kasih telah menjadi alasan yang saya nantikan setiap hari.

3. Happy Valentine’s Day to the best husband ever!

Selamat Hari Valentine untuk suami terbaik yang pernah ada!

4. Thank you for making my world such an awesome place.

Terima kasih telah menjadikan duniaku tempat yang luar biasa.