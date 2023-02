Pawlentine Day di Apartemen Aerium yang menghadirkan Anabul Seharga Ratusan Juta

TRIBUNNEWS.COM – Aerium merupakan proyek apartemen yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land, mengusung konsep ‘The First Prestigious Dog Friendly Apartment’, hunian ini membolehkan para penghuni untuk memelihara hewan kesayangannya atau yang sering disebut dengan anak bulu (anabul). Dalam rangka memperingati hari Valentine, apartemen Aerium menggelar acara Pawlentine Day yang diselenggarakan pada 26 Februari 2023 di Taman Permata Buana, Jakarta Barat.

Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai kompetisi mulai dari foto bersama anabul, couple fashion show, come to mama, hingga yang paling menarik dan pertama kali diselenggarakan yakni take me out khusus untuk anabul. Pawlentine Day berkolaborasi dengan Dog Influencer Arken Malamute and Family serta berbagai komunitas pecinta anjing seperti Alaskan Malamute Indonesia, Samoyed Club Indonesia, dan Bekasi Dog Lovers.

Division Head Commercial National Sinar Mas Land - Christine Natasha Tanjungan menyampaikan, “Kami melihat saat ini tren memelihara hewan peliharaan terus meningkat, khususnya memelihara anjing dan para pemilik hewan peliharaan membutuhkan sebuah hunian yang ramah terhadap hewan peliharaan dan Apartemen Aerium menjadi apartemen pertama di Jakarta yang mengusung konsep Dog Friendly Apartment. Untuk merayakan Valentine Day maka bekerja sama dengan dog lovers communities, kami menyelenggarakan kegiatan Pawlentine Day, yaitu suatu event Valentine untuk merayakan kasih saying antara anjing dan pemiliknya serta lomba-lomba yang fun dan bonding dengan hewan peliharaannya”.

Para peserta Pawlentine Day akan mendapatkan free voucher makanan serta berbagai door prize dan hampers yang menarik. Selain itu, bagi para pengunjung dan juga pawrents yang mengantarkan anabulnya dapat menikmati berbagai kuliner bazaar hingga pet bazaar yang menjual berbagai perlengkapan hewan peliharaan. Acara Pawlentine Day ini didukung oleh komunitas pet seperti Social Dog, Hewania, Bravery, Neigborwood, Rocky and co, Woofbites, Happy Tummy, Susu Elvis, Waggy Tails, Fur’s Snack, Pet Harbour, Bebe Susu, dan Pawmeals. Pada kesempatan kali ini, para pengunjung juga berkesempatan melihat dan berfoto bersama berbagai jenis hewan peliharaan anjing dari berbagai macam ras yakni Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samoyed dan hewan peliharaan anjing seharga ratusan juta rupiah lainnya. Bagi yang mau piknik bersama anjing peliharaan, disediakan tikar piknik sehingga bisa bercengkerama di halaman rumput sambal kuliner.

Apartemen Aerium adalah salah satu proyek milik Sinar Mas Land yang berlokasi di Taman Permata Buana, dan merupakan daerah perumahan elite seluas 150 hektare. Apartemen tersebut dilengkapi dengan fasilitas pet hotel, dog pool pet salon, hingga dog park and café. Selain ramah terhadap hewan peliharaan, setiap hunian pada Aerium dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik. Setiap unit berada dalam posisi hoek dan memiliki sky garden pada lantai keempat sehingga menghadirkan udara yang sehat bagi para penghuni.

Apartemen Aerium saat ini memiliki program marketing Smart Move, dimana pembelian unit apartemen akan mendapatkan benefit DP dibayarin developer, Free biaya KPA 2.5 persen, free furnished hingga Rp285 juta, serta free service charge sampai 12 bulan. Cicilan mulai dari Rp15 juta-an (*)