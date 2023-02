Fashion Modest Wear Menggeliat, Arzetti Bilbina hingga Inneke Koesherawati Kembali ke Panggung Mode

A Tribute to 34 Years: The Beauty of Syar'i, exclusive fashion show Ranti bertajuk 'Golden Sahara' Senin (27/2/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panggung mode tanah air kini kembali menunjukkan geliatnya setelah terhantam pandemi virus corona (Covid-19) nyaris 3 tahun.

Saat pandemi mereda, sub sektor ekonomi kreatif (ekraf) ini mulai mengadakan berbagai event fashion show yang menampilkan banyak koleksi terbaru para Fashion Designer.

Inovasi-inovasi dalam design koleksi busana pun ditunjukkan, satu diantaranya oleh brand busana muslim (modest wear) untuk keluarga, Ranti.

Menandai perjalanannya, brand ini menghadirkan A Tribute to 34 Years: The Beauty of Syar'i, exclusive fashion show yang secara khusus menampilkan koleksi-koleksi terbaru pada 2023, yakni 'Golden Sahara'.

Dalam kesempatan ini, Ranti juga meluncurkan fesyen couture dan masterpiece yang diadakan di Fairmont Hotel Jakarta, Senin (27/2/2023).

Pemilihan tema Golden Sahara ini sebenarnya terkait dengan aspek historis Sahara sebagai gurun pasir terbesar di dunia, yang merujuk pada arti namanya dalam bahasa Arab.

Selain itu, gurun yang terletak di utara Afrika dan berusia lebih dari 2 juta tahun itu juga merupakan tempat lahirnya peradaban Islam.

Di tempat inilah, manusia saat itu ditempa ikhwal kehidupan dan perjuangan.

Filosofi tersebut yang kemudian menjadi landasan dipilihnya tema itu pada koleksi terbaru Ranti.

General Manager Ranti, Alzipco Hefzi mengatakan pihaknya yakin bahwa fesyen syari bukan penutup kesempatan perempuan untuk berkembang, melainkan penopang aktualisasi diri.

Selama 34 tahun, brand ini pun memegang pemahaman tersebut.

Bisnis yang dimulai dari garasi rumah ini siap mengakselerasi diri dengan mempromosikan penguatan karakter muslimah melalui cara berbusana sesuai tuntunan agama.

"Sesuai dengan keinginan dan harapan founder Ranti Ibu Yessy Riscowati, yang disematkan 34 tahun lalu, yaitu menginspirasi para muslimah untuk senantiasa menutup aurat nya, dan hari ini melalui tribute to 34th The Beauty of Syari’i ini kami senantiasa berharap kepada Allah, agar Allah mudahkan perjalanan syiar kami dalam bamlutan keindahan berbusana yang sesuai syariat akan terus berjalan terus dan bermanfaat," kata Alzipco, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Golden Sahara menghadirkan special walk dari sejumlah public figure, mulai dari Arzetty Bilbina, Inneke Koesherawati, Alya Rohali, Cindy Fatika Sari, Ayu Dyah Andari, Meisya Siregar, Dian Komalasary, Elma Theana, Rizky Ananda Musa, Ingrid Kansil, Devi Permatasari, Yane Ardian, Merry Putrian, Intan Erlita dan Eddies Adelia.