TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mariposa Trunk Show by Kienka bakal digelar di Alila Hotel SCBD Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023.

Kienka merupakan brand fashion muslim lokal untuk kali pertama menggelar Trunk Show bertajuk Mariposa yang bermakna adalah kupu-kupu.

“Tema Mariposa berarti kupu-kupu yang melambangkan jatuh bangunnya perjuangan Kienka sejak awal berdiri seperti ulat lalu berjuang untuk menciptakan koleksi-koleksi yang akan diminati para konsumennya. Kienka ibarat seperti kepompong, hingga berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang siap terbang lebih jauh agar bisa dikenal oleh lebih banyak masyarakat luas,” ungkap founder Kienka, Deilla Andanti.

Sementara itu, Helda Amalia yang juga founder Kienka, menambahkan, Mariposa Trunk Show by Kienka menjadi bagian proses metamorfosa Kienka untuk tumbuh dan berkembang di dunia industri fashion.

Mariposa Trunk Show by Kienka Bakal Tampilkan 32 Koleksi Busana Muslim Di Alila Hotel SCBD Jakarta

Kienka, brand lokal Indonesia yang dikenal dengan koleksi-koleksi busana muslim minimalis nan elegan, memperkenalkan sebuah Koleksi Lebaran Kienka Raya 2023 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Selaras dengan citra produk dengan tagline 'Modesty With Style', Kienka kali ini merilis koleksi terbaru yang ingin menggambarkan keanggunan dan kesantunan Idul Fitri melalui sebuah trunk show perdana sejak Kienka terbentuk pada 2016, bertajuk Mariposa.

Mariposa Trunk Show by Kienka yang didukung oleh official beauty partner by Wardah dan VAIA, ini akan menghadirkan sekitar 32 helai koleksi, termasuk Koleksi Pra Lebaran Kienka, berupa koleksi gaun, tunik, hingga oneset signature yang corak serta desainnya terinspirasi oleh bunga-bunga nan elok dan juga koleksi Family Set Raya untuk keluarga.

Untuk warna, koleksi Raya dari Kienka ini terinspirasi oleh tren warna tahun ini, yaitu maroon, rose, peach, midnight, sage green, dan masih banyak warna cantik lainnya.

Tertarik Fashion

Kienka adalah brand modest fashion outfit online, yang dilahirkan dari ide dan buah pikir Deilla Andanti dan Helda Amalia pada 26 November 2016.

Berawal dari hanya menjual kerudung dari toko kain grosiran, Kienka tumbuh dan berkembang menjadi sebuah brand yang memproduksi sendiri design dan model pakaian sendiri semua pakaian muslim dan kerudung.

Kienka telah menjelma sebagai brand dengan spesialisasi pakaian muslim untuk segala kesempatan, mulai dari hijab,, tunic, gamis, hingga daily wear, seperti kemeja, jeans, blouse berdesain khas Kienka. Koleksi-koleksi Kienka selalu sederhana tetapi terkesan elegan dan cantik.

Kini, event Mariposa Trunk Show tidak terjadi hanya dalam sekejap. Founder Kienka, Deilla Andanti dan Helda Amalia menceritakan kisah perjuangan perjalanan kienka.

"Semua berawal dari ketertarikan kami pada bidang fashion. Kegiatan dimulai dengan menjual kerudung dan baju harian. Kemudian, para pencinta fashion tertarik dengan penawaran Kienka. Kemudian, setiap Kienka meluncurkan produk Raya Collection, alhamdulillah ternyata peminatnya pun selalu bertambah pesat setiap tahun. Koleksi Kienka setiap tahun menjadi incaran para customer,” ujar Deilla Andanti.