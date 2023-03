Menyelami Sejarah Penjajahan, Penerbit Kepopuleran Gramedia Luncurkan Novel Rasina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) meluncurkan sebuah novel berjudul Rasina karya Iksaka Banu, di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Lewat buku 'Rasina', Iksaka Banu mengisahkan tentang Rasina, seorang budak bisu yang leluhurnya menjadi korban pembataian massal oleh Jan Pieterszoon Coen saat VOC berusaha memonopoli perdagangan pala di Banda pada tahun 1621.

Sebagai pelayan rumah tangga, Rasina mengalami berbagai macam cobaan yang membuatnya menjadi saksi hidup dari banyak hal yang tidak terduga dan tanpa disadari mengancam jiwanya dan juga membawa harapan baru.

"Pengalaman Rasina ini akan mengajak pembaca untuk ikut menjadi saksi dari pengalamannya semasa masa kolonial Belanda," ucap Iksaka Banu.

"Pembaca akan tertarik ke zaman di mana setiap orang berusaha untuk tetap hidup di tengah penjajahan," sambungnya.

Bukan sekadar peluncuran buku, peserta juga menyaksikan pemutaran teaser dan theatrical reading 'Rasina' oleh Rizal Iwan yang merupakan seorang pemain teater dan penulis novel anak 'Creepy Case Club'.

Rizal Iwan berperan sebagai Hendrik Cornelis Adam, juru tulis Letnan Nicolaes van Waert.

Kemudian, Aziz Azthar atau dikenal dengan nama pena Jason Abdul yang merupakan penulis 'Song of Will',akan ikut berperan sebagai Joost Borstveld, Landdrost Ommelanden Timur.

Selain itu, Angelina Enny yang berkolaborasi sajak dengan Robin Block dalam buku 'In Between, Di Antara' berperan sebagai penerjemah Rasina, dan

Kemudian Dinda Suci Lestari berperan sebagai Rasina yang telah dibisukan.

Peserta juga dapat berjumpa dan berdialog langsung dengan penulis Iksaka Banu, melihat pameran dokumentasi, riset, dan proses kreatif bagaimana Iksaka Banu menciptakan 'Rasina'.

Sinopsis Buku Rasina

Buku ini menceritakan tentang seorang budak, Rasina, yang hidup di masa kolonial Belanda.

Pada tahun 1755 menjelang kebangkrutan VOC, imperium dagang terbesar di dunia, Jan Aldemaar Staalhart dan Joost Borstveld, sepasang petugas hukum, menemukan diri mereka terseret pusaran arus besar penyelundupan budak dan opium, yang melibatkan sejumlah orang penting di Batavia-Ommelanden.

Rasina adalah seorang budak bisu yang leluhurnya menjadi korban pembantaian massal oleh Jan Pieterszoon Coen saat VOC berupaya membangun monopoli perdagangan pala di Banda tahun 1621.

Sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak nafsu tuannya, Rasina menjadi saksi hidup banyak hal tak terduga yang membuat jiwanya terancam.

Perjumpaannya dengan Staalhart serta Joost Bortsveld membuat keadaan menjadi semakin rumit, berbahaya, sekaligus membawa harapan baru.