3 Tips Mudah Agar Furnitur Rumah Dapat Berumur Panjang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap orang tentu berharap semua furnitur yang berada di rumah dapat berumur panjang.

Oleh karenanya, Interior Communications Manager Dekoruma Kania Bunga membagikan tiga tips mudah agar furnitur rumah dapat berumur panjang.

Pertama, cari furnitur yang memang benar-benar dibutuhkan.

Untuk keluarga yang telah mempunyai anak, furnitur harus ramah pada anak.

Lalu dari segi warna, orangtua disarankan untuk memilih warna netral.

"Kalau ngomongin warna kadang ada yang mungkin kamar anaknya pengen cute. Tapi kalau misalnya warna tertentu, gede dikit anak gak suka warna itu. Beli furnitur kan tidak murah," ungkapnya dalam Press Conference The Launch of Dekoruma Ramadan Campaign: #EnaknyaAdaDekoruma, Selasa (14/3/2023).

Kalau bisa, gunakan furnitur yang bisa digunakan sampai anak remaja.

"Kalau misalnya mau cute boleh tapi main di aksesorisnya saja. Misalnya suka boneka, pajang aja sebagai elemen dekorasi," paparnya lagi.

Ketiga, selain menentukan material dan jenisnya, pilih furnitur dengan menyesuaikan tempat tinggal.

"Tergantung kita tinggal dimana nih. Apakah rumah kita lembab, atau rumah kita aman-aman saja, kalau lembab hindari yang material gampang rembes air," kata Kania lagi.

Ketiga, tips yang sangat penting adalah cara pemeliharaannya.

Furnitur disarankan untuk sering dibersihkan.

Gunakan lap, tapi jangan terlalu basah. Apa lagi pada furnitur berbahan kayu.

Dengan melakukan tiga tips di atas, furnitur diharapkan bisa bertahan lebih lama.