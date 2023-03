Rekomendasi Parfum Lokal yang Menangkap Memori dan Arsitektur dalam Setiap Botolnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Parfum tidak hanya digunakan untuk memberikan kesan wangi pada tubuh, tetapi juga memiliki makna yang sangat mendalam bagi setiap penggunanya.

Setiap aroma dapat membawa kenangan akan suatu memori tertentu, baik itu memori yang sudah berlalu dan tak dapat diulang ataupun momen yang diimpikan.

Layr Fragrance merupakan Olfactory Architect yang membuat parfum dari studi aroma dan imajinasi.

Setiap varian yang dirilis terinspirasi dari momen-momen terbaik dalam hidup yang melibatkan nostalgia dan terinspirasi dari masa depan.

Parfum ini dirancang untuk membangun kembali kenangan terbaik dan impian terbesar dari setiap penggunanya.

“It’s an architecture of fragrance, that becomes the building blocks of emotions and the vehicles to your reveries.” tambah founder dari Layr Fragrance.

Berangkat dari the art of memory, Layr Fragrance meluncurkan bukan satu, tetapi tiga formula eau de parfum.

Di mana setiap aromanya terinspirasi dari momen-momen terbaik dalam hidup yang melibatkan nostalgia dan terinspirasi dari masa depan.

Ketiga parfum tersebut adalah Get Naked, Midnight Haze, dan Second Skin.

Parfum Get Naked adalah parfum yang dapat menginspirasi setiap orang untuk menjadi diri mereka sendiri dan membuat mereka merasa lebih percaya diri dengan signature scent yang menggoda.

Berikut adalah Fragrance Architecture dari varian Get Naked,

Top: Tobacco, Green Pear, Violet, Orange, Petitgrain, Galbanum, Pine.

Middle: Magnolia, Sandalwood, Rose, Pineapple, Lavender, Geranium, Freesia.

Bottom: Amber, Cedar, Musk, Patchouli, Leather, Moss, Tonka.

Parfum Midnight Haze adalah parfum yang menangkap perasaan setiap penggunanya dan memiliki karakter yang dalam dan memikat.

Berikut adalah Fragrance Architecture dari varian Midnight Haze,

Top: Pink Pepper, Cardamon, Lavender, Tuberose, Tulip, Grass.

Middle: Oud, Jasmine, Cedarwood, Lily of the Valley, Ylang ylang, Orange Flower.

Bottom: Amber, Vanilla, Musk, Sandalwood, Tonka Bean, Vetiver.

Parfum Second Skin dirancang untuk menirukan aroma unik setiap penggunanya dan dapat membuat mereka merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri.

Berikut adalah Fragrance Architecture dari varian Second Skin,

Top: Black pepper, Bergamot, Clary Sage, Mandarin, Green, Tagete

Middle: Rose, Orange Flower, Violet, Lily of the Valley, Jasmine, Fruity

Bottom: Patchouli, Amber, Musk, Cedar, Lactone, Labdanum, Vanilla

Layr Fragrance akan diluncurkan secara terbatas pada tanggal 15 Maret 2023 dengan harga

Rp249,000 untuk ukuran 50ml.

Tersedia disitus www.layrfragrance.com. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Instagram https://www.instagram.com/layrfragrance