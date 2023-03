Bikin Iri! Ini Keseruan Axton Salim Saat Menghadiri Konser BLACKPINK di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK sukses menggelar konser selama 2 hari di Jakarta, konser 2 hari tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Keseruan konser BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] masih melekat jelas pada ingatan BLINK (sebutan untuk penggemar BLACKPINK). Keseruan dari konser ini juga dirasakan langsung oleh Bos Indofood, Axton Salim.

Melalui postingan Axton di Instagram, ia mengaku belum bisa move on dari konser K-Pop idol ini. Bos Indofood mengaku merasakan banyak keseruan saat menonton performance dari JENNIE, LISA, ROSE dan JISOO.

Mulai dari merasakan experience seru di booth Indomilk in Your Area, soundcheck, bertemu dengan pemenang tiket konser Indomilk in Your Area hingga menonton konser Day 1 BLACKPINK Born Pink.

Axton terlihat mengunjungi booth Indomilk bersama dengan beberapa temannya. Beberapa artis seperti Vidi Aldiano dan Nagita Slavina juga tampak berfoto cantik dan merasakan keseruan dari booth Indomilk.

Axton berfoto bersama Nagita Slavina di booth Indomilk

Tidak hanya sampai disitu, Axton juga membagikan momen dirinya saat menunggu soundcheck dengan BLINK lainnya. Ia mengungkapkan bahwa cuaca yang panas tidak menghalangi niatnya untuk bertemu dengan JENNIE, LISA, ROSE dan JISOO.

Sebagai informasi, Axton Salim memang dikenal memiliki kedekatan dengan grup idol asal Korea tersebut. Beberapa waktu lalu Axton Salim berbagi momen yang sukses bikin iri BLINK ketika ia mendapatkan sebuah kejutan ulang tahun istimewa.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Axton terlihat menerima sebuah kotak, yang ternyata berisi Personal Autograph BLACKPINK 2nd ALBUM - BORN PINK Box Set! Kotak yang berisi album, photo card, dan CD tersebut bahkan juga dilengkapi dengan tanda tangan JISOO, JENNIE, ROSE, dan LISA.

Booth Indomilk in Your Area di konser BLACKPINK BORN PINK

Axton salim rasakan langsung keseruan booth Indomilk in Your Area

Sebagai salah satu sponsor resmi BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA, Indomilk juga turut memeriahkan keseruan tersebut dengan menghadirkan booth dengan layar interaktif yang bisa dikunjungi oleh BLINK saat hadir di konser BLACKPINK. Di dalam booth terdiri dari dua ruangan yaitu ruangan black dan pink. BLINK yang mengunjungi booth Indomilk akan mendapatkan lanyard limited edition BLACKPINK X Indomilk.

Dalam booth tersebut terdapat galeri live experience dan juga photowall aesthetic yang memanjakan mata para BLINK yang hadir. Di galeri live experience, BLINK akan memiliki pengalaman menarik dari layar interaktif di dua ruangan dengan tema berbeda, pada ruangan black memiliki suasana Korea pada malam hari namun pada ruangan pink memiliki suasana taman yang dipenuhi dengan pohon sakura.

Booth Indomilk di konser BLACKPINK

Dua ruangan dengan tema black dan pink tersebut mewakili dari dua susu varian baru dari Indomilk, yaitu Black Latte dan Pink Blossom. Varian Black Latte hadir dengan kelezatan latte ala korea dan varian Pink Blossom hadir dengan susu dan sensasi dari bunga sakura.