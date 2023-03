Citi Indonesia Raih Tiga Penghargaan Keuangan Berkelanjutan dari The Asset

TRIBUNNEWS.COM - Citi Indonesia baru-baru ini dinobatkan sebagai Best Bank for Sustainable Finance, Best Bond Adviser, dan Best Social Loan atas pembiayaan bersama senilai 100 juta USD yang ditujukan untuk proyek hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah dalam ajang penghargaan “The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance”.

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Citi untuk memberikan solusi dan pembiayaan yang berkelanjutan bagi para klien sebagai bagian dari upaya untuk berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan.

Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi mengungkapkan, “Kami bangga atas pencapaian ini yang menjadi pengakuan dari komitmen dan upaya kami dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Kami telah berperan aktif dalam mengembangkan masa depan yang berkelanjutan di negeri ini. Citi Indonesia telah menetapkan tiga pilar utama yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dunia, yakni: Transisi Rendah Karbon, Risiko Iklim, dan Operasional Berkelanjutan. Strategi ini selaras dengan prinsip Citi global terkait ESG dan Transisi Net Zero, serta berfungsi sebagai tujuan utama dan panduan upaya-upaya kami.”

Pada tahun 2021, Citi secara global berkomitmen sebesar USD 1 triliun untuk keuangan berkelanjutan hingga tahun 2030. Untuk memenuhi komitmen ini, Citi terlibat dalam beberapa kesepakatan ESG, termasuk memimpin dan memfasilitasi sejumlah transaksi penting ESG yang mendukung pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2021-2022, berbagai transaksi penting telah dijalankan oleh Citi Indonesia, salah satunya pemberian fasilitas pembiayaan bersama untuk Bank BTN senilai 100 juta USD yang diperuntukkan untuk pembangunan hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, Program Pembiayaan Rantai Pasok Berkelanjutan atau Sustainable Supply Chain Finance (SSCF) perdana untuk grup Henkel di Indonesia, penawaran sukuk hijau senilai 3 miliar USD pada Juni 2021 untuk pemerintah Indonesia yang mencakup obligasi hijau bertenor 30 tahun, dan transaksi lainnya yang dipimpin oleh Citi seperti penawaran obligasi global dual currency senilai 4,2 miliar USD untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan Covid-19.

Bisnis Treasury and Trade Solutions (TTS) Citi bersama dengan klien juga berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, didukung oleh solusi digital yang mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan sosial.

Melalui kemampuan digital Citi, platform Sustainable Supply Chain Finance (SSCF) digunakan sebagai alat untuk memberi penghargaan kepada pemasok yang berkelanjutan dan memenuhi agenda keberlanjutan mereka. TTS Indonesia juga menawarkan Green Trade and Working Capital Loan yang merupakan produk Trade Loan berbasis ESG bagi klien korporat di mana hasil pinjamannya akan digunakan untuk proyek lingkungan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih hingga tahun 2060 dan ini selaras dengan komitmen Citi untuk mencapai hal yang sama pada tahun 2050.

"Keselarasan ini memberikan fasilitas yang lebih baik bagi Citi serta klien dan investor kami di Indonesia untuk bersama-sama bertransisi menuju jalur yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan atau bisnis mereka, seperti membantu menginvestasikan kembali modal mereka ke energi yang lebih bersih, atau bahkan mengubah model bisnis mereka secara fundamental untuk proses transisi yang lancar,” imbuh Batara.

The Asset merupakan grup multi-media keuangan terkemuka bagi para investor institusi di Asia dan global. Penghargaan tahunan Triple A oleh The Asset ini merupakan ajang bergengsi bagi industri perbankan, keuangan, treasury, dan pasar modal. Proses penilaian dan evaluasi dilakukan oleh tim editorial The Asset, dengan menggunakan Benchmark Survey serta dilanjutkan dengan proses wawancara bersama jajaran direksi dari industri terkait.

Pada tahun 2022, Citi Indonesia juga meraih penghargaan lainnya dari The Asset, yaitu sebagai Best Bank-Global, Best Bond, Best Bond Adviser-Global, Best Sustainability Bond-NBFI, Best Rights Issue, Best Quasi – Sovereign Bond, Best Bank Capital Bond, Best M&A Deal, dan Digital Bank of the Year.