Pengalaman Berharga Indah Aini dari Belakang Panggung New York Fashion Week

Indah Aini, seorang make up artist yang ikut serta New York Fashion Week 2023.(dok pribadi)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indah Aini merupakan seorang make up artist berprestasi.

Untuk kesekian kalinya ikut serta dalam ajang New York Fashion Week di sesi "Indonesia Now".

Dalam keikutsertaannya itu, Indah Aini memiliki tugas merangkai konsep makeup dan hairdo ke 40 model yang menampilkan koleksi busana Buttonscarves, KAMI., Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita, serta Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi dengan 10 look di dalam fashion show NYFW Autumn/Winter 2023.

Indah berkolaborasi dengan New York Make Up Academy dan Buttonscarves Beauty selama NYFW 2023 berlangsung.

Ia juga merias Puteri Indonesia 2022 Laksmi Deneefe sebagai 'muse' pada peragaan busana tersebut dengan aplikasi trend makeup Pop up Color with graphic liner dan Smokey eyes with warm brown.

Selama di belakang panggung, Aini merasa tak menemui kendala berarti.

"Semua bisa dikerjakan," tutur Indah.

Karena prestasinya di panggung NYFW, Indah diundang GEMAWIRA organisasi pengusaha Indonesia dengan KADIN DKI Jakarta berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno.

Di situ ia terlibat dalam talkshow bertajuk 'Bincang Bisnis Ciptakan Peluang Kolaborasi' dan membagikan pengalamannya.

"Menurut saya bekerja di luar negeri itu sangat challenging buat saya, karena selain membawa nama pribadi, saya juga bisa membawa nama Indonesia biar terkenal dikancah internasional," ucapnya.

Diakuinya panggung NYFW memberi banyak pengalaman berharga dalam karier Aini. Sebab, ia bertemu banyak orang dengan latar belakang profesi yang berbeda.

"Ngobrol dengan para Makeup artist, model, fashion stylist, desainer itu sendiri itu banyak pengalaman menarik yang bisa diambil. Berbagi pengalaman tips and trik makeup dari situ juga bahkan kita bisa bercerita memperkenalkan budaya Indonesia dan pariwisata Indonesia yang sangat cantik," tandas Indah.

Tak hanya terlibat di New York Fashion Week, Indah Aini memiliki lima salon kecantikan dan 1 klinik kecantikan di daerah Jawa Barat.