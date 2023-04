Padukan Seni dan Teknologi, The Westin Wedding Fair 2023 Tampilkan Hutan Imajiner

Koleksi busana pernikahan bertema 'Aglaea' karya Desainer ternama tanah air, Hian Tjen ditampilkan dalam bridal fashion show di The Westin Wedding Fair 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun ini kini telah mereda, hal ini pun tentu disambut baik oleh banyak pelaku bisnis di berbagai sektor.

Khusus di industri pernikahan, saat ini geliat kebangkitan pun mulai ditunjukkan melalui banyak digelarnya pameran pernikahan di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Jawa Timur bahkan luar pulau.

Mengulang kesuksesan tahun lalu, The Westin Surabaya kembali menggelar pameran pernikahan The Westin Wedding Fair 2023 bertajuk 'Genesis: illuminated Forest' yang telah digelar di The Westin Grand Ballroom & Convention Center pada 7 hingga 9 April 2023.

Dalam pameran yang memadukan seni dan teknologi itu, pengunjung pameran pun turut mendapatkan pengalaman multi-sensori melalui keberadaan 'hutan imajiner'.

Complex Marketing Manager The Westin Surabaya and Hotel Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Tessa Zelyana mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua digelarnya The Westin Wedding Fair dan tema yang dihadirkan pun sangat istimewa.

"Kami memahami pernikahan merupakan momen spesial yang tak terlupakan bagi para pasangan, karena itu melalui tema Genesis: Illuminated Forest yang menggabungkan seni dan teknologi, kami mengajak pengunjung untuk menelusuri keindahan pernikahan dsn menyambut masa depan bersama pasangan tercinta," kata Tessa, dalam keterangannya kepada wartawan.

Terdapat lebih dari 150 vendor ternama tanah air ikut ambil bagian dam pameran yang diklaim terbesar se-Jawa Timur itu.

Beberapa di antaranya adalah Marriott Hotels Indonesia, AMAN Group, The Apurva Kempinski Hotel, Sofitel Bali, Six Senses Uluwatu, AYANA Hospitaly, Hian Tjen Bride, Steve Decor hingga Adelle Jewellery.

"Di momen ini, kami juga ingin memperkenalkan The Westin Grand Ballroom & Convention Center sebagai pusat MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) terbesar di Jawa Timur yang dapat mengakomodasi beragam ide kreativitas tanpa batas, untuk berbagai tema pameran dan acara khusus," jelas Tessa.

Pameran ini turut dimeriahkan bridal fashion show yang menampilkan gaun pernikahan karya Desainer ternama tanah air, Hian Tjen.

Ada 27 koleksi gaun pernikahan yang ditampilkan dalam tema 'Aglaea' yang tampak begitu elegan, classy dan timeless.

Selama ini karya Hian Tjen telah digunakan oleh sederet selebriti tanah air, mulai dari Eva Celia, Chelsea Olivia hingga Maudy Ayunda.

Selain itu, akan ada Ahvagary Collection yakni wedding ring kolaborasi Adelle Jewellery X Hian Tjen yanng terdiri dari empat kreasi, yakni Innity Wedding Ring, Kerv Wedding Ring, Epard Wedding Ring dan Ampersand Diamond Pendant.

Tahun lalu, hotel ini berhasil menggelar pameran pernikahan yang diikuti 100 vendor, dengan pengunjung yang mencapai lebih dari dua ribu orang per harinya.

Berkolaborasi dengan Nuansa Concept, hotel bintang lima ini sengaja menyajikan tema Genesis: Illuminated Forest pada pameran kali ini untuk membawa pengunjung masuk ke kisah imajiner tentang awal mula kehidupan.

Rangkaian instalasi seni yang dipadu dengan teknologi mutakhir pun membawa pengunjung memasuki hutan fiksi.

Tema ini diusung sebagai representasi sebuah pernikahan yang akan menjadi awal kehidupan berumah tangga.