30 Ucapan Lebaran 2023 Bahasa Inggris dan Indonesia yang Cocok Dibagikan di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Contoh ucapan selamat Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dapat disimak dalam artikel ini.

Ucapan selamat Lebaran 2023 Bahasa Inggris maupun Indonesia menjadi pilihan bagi beberapa orang untuk membuat quotes unggahan atau sebatas story pada akun media sosial masing-masing.

Ucapan selamat Lebaran 2023 atau Idul Fitri 1444 H dapat dibagikan di berbagai media sosial termasuk WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook.

Bisa juga dikirimkan secara personal ke anggota keluarga maupun kerabat atau teman dekat.

Ucapan Lebaran 2023 Bahasa Inggris

Berikut rekomendasi ucapan Lebaran 2023 bahasa Inggris dan terjemahannya yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. No matter where you are or what you are doing, remember that Allah is always with you to help and guide you in every important step of your life. Eid Mubarak!

Di mana pun Anda berada atau apa pun yang Anda lakukan, ingatlah bahwa Allah selalu bersama Anda untuk membantu dan membimbing Anda dalam setiap langkah penting dalam hidup Anda. Eid Mubarak!

2. May the God Almighty open the doors of happiness for you and fulfil all your dreams. Eid Mubarak to you and your family!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan pintu kebahagiaan untukmu dan mewujudkan semua impianmu. Selamat Idul Fitri untuk Anda dan keluarga Anda!

3. May this Eid fills your life with the brightest of colours. Here’s wishing you and your family a very happy Eid!

Semoga Idul Fitri ini mengisi hidup Anda dengan warna yang paling cerah. Di sini kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Anda dan keluarga!

4. I pray to the Lord Almighty to shower his mercy on all of us and guide us every path of your life. Happy Eid-ul-Fitr!

Saya berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan membimbing kita di setiap jalan hidup Anda. Selamat Idul Fitri!