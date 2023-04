Grafik Video ala Wes Anderson Jadi Tren di TikTok, Tampilkan Nuansa Vintage

Postingan Ava Williams di TikTok saat dia naik kereta pertama "Along the Shoreline East to Grand Central Terminal" dan memperkenalkan tren Wes Anderson - Berikut ini cara membuat video ala Wes Anderson.

TRIBUNNEWS.COM - Tren grafik video ala sutradara Wes Anderson sedang populer di kalangan pengguna TikTok.

Pengguna TikTok berlomba-lomba menampilkan video ala film-film karya Wes Anderson dengan ciri khas warna-warna cerah yang eksentrik dan terkesan vintage.

Wes Anderson adalah sutradara film The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, dan The Royal Tenenbaums, dengan pilihan warna khasnya.

Di TikTok, banyak netizen yang meromantisasi aktivitas harian mereka dengan merekam dan mengeditnya menjadi video bergaya sinematik ala Wes Anderson.

Selain warna, film Wes Anderson juga terkenal dengan aksen simetri, palet warna yang khas, dan sedikit keanehan, dikutip dari News Week.

Tren ini dimulai saat akun Ava Williams memposting TikTok saat dia naik kereta pertama "Along the Shoreline East to Grand Central Terminal."

Video itu diawali dengan tulisan "You are better not act like you're in a Wes Anderson film."

Video Ava Williams mendapatkan popularitas karena teknik Wes Anderson yang dapat dikenali.

Kemudian, pengguna TikTok lainnya memutuskan untuk menggunakan gaya filmnya untuk meromantisasi video mereka.

Semakin unik dan semakin vintage lokasinya, semakin terasa suasana ala film Wes Anderson.

Film The French Dispatch (2021) karya sutradara Wes Anderson dengan nuansa vintage. (IMDb)

Berikut ini beberapa tips untuk membuat video TikTok ala Wes Anderson, dikutip dari Her Campus:

1. Gunakan musik "Obituary" oleh Alexandre Desplat

Lagu ini digunakan dalam film The French Dispatch karya Wes Anderson pada tahun 2021.

Selain itu, pastikan untuk memulai video Anda dengan teks di layar yang dimulai dengan, "You are better not act like you're in a Wes Anderson film.." karena kalimat itu benar-benar menentukan maksud dari adegannya.