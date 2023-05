The Aesthetic Skin Gandeng Kimia Farma Lab & Klinik Luncurkan Klinik Baru, Pertama di Kalideres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The Aesthetics Skin, klinik kecantikan terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan PT Kimia Farma Diagnostika (Kimia Farma Laboratorium & Klinik), perusahaan jaringan laboratorium medis dan klinik terbesar di Indonesia, untuk meluncurkan klinik kecantikan baru di cabang Kalideres. Klinik ini resmi diluncurkan pada tanggal 9 Mei 2023, dan menjadi klinik kolaborasi pertama dari banyak klinik lainnya yang akan datang.

Kemitraan antara The Aesthetics Skin dan Kimia Farma Laboratorium & Klinik bertujuan untuk memberikan layanan kecantikan dan kesehatan berkualitas tinggi kepada pelanggan Kimia Farma di Indonesia. Terletak di gedung Kimia Farma Klinik & Laboratorium lantai 2 dan 3 cabang Kalideres, klinik kecantikan ini akan menawarkan berbagai layanan, termasuk perawatan wajah, regenerasi kulit, dan konsultasi medis. Dengan kerjasama ini, pelanggan kini dapat menikmati layanan satu atap untuk semua kebutuhan kecantikan dan kesehatan mereka.

Cabang Kalideres terletak secara strategis untuk melayani pelanggan di daerah Jakarta Barat. Cabang ini dilengkapi dengan fasilitas modern, peralatan canggih, dan tim dokter dan ahli kecantikan yang berpengalaman untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

"Peluncuran Klinik yang berkolaborasi dengan The Aesthetics Skin membawa harapan untuk terus tumbuh bersama-sama sebagai mitra bisnis dan mengembangkan ekspansi bisnis kami pada bidang kecantikan. Keahilan serta kompetensi yang dimiliki oleh Kimia Farma Laboratorium & Klinik serta The Aesthetic Skin menjadikan optimisme bagi kami untuk menghadirkan layanan inovatif yang berorientasi pada kualitas tinggi untuk masyarakat Indonesia.," ujar Ardhy Nugrahanto Wokas, selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika. "Klinik Cabang Kalideres adalah cabang ke-8 The Aesthetics Skin, dengan pengalaman yang kami miliki, kami percaya bahwa kemitraan ini akan membawa manfaat besar bagi pelanggan, dan tentunya besar harapan untuk dapat memperluas klinik bersama Kimia Farma Laboratorium & Klinik di daerah lain di Indonesia," tambah Andriati Suryadewi, Direktur The Aesthetics Skin.

The Aesthetics Skin dan Kimia Farma Laboratorium & Klinik berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan mematuhi semua regulasi keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan industri kecantikan dan kesehatan di Indonesia serta meningkatkan kualitas pelanggan.

“Kemitraan ini membanggakan dan akan memberikan pengalaman baru yang luar biasa bagi pelanggan, ini menjadi One Stop Health and Beauty Center pertama kami. Sebagai pusat kesehatan dan kecantikan yang lengkap, kami berkomitmen menawarkan layanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau untuk produk dan perawatan terbaik yang kami miliki” disampaikan Novi Fauzia, selaku General Manager Marketing and Business Expansion di The Aesthetics Skin.

Dengan diluncurkannya klinik kecantikan baru di Kalideres melalui kolaborasi antara The Aesthetics Skin dan Kimia Farma Laboratorium & Klinik akan memberikan pengalaman yang unik, berbeda, mudah dijangkau dan berkualitas tinggi, dan tentunya terus dapat terus tumbuh dan berkembang untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan kami di masa depan.