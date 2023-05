BBQ Night ala THE 1O1 Jakarta Airport CBC, All You Can Eat dengan Pemandangan Malam Kota Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - THE 1O1 Hotel Jakarta Airport CBC kembali memanjakan pelanggan dengan menghadirkan 'BBQ Night' yang dilaksanakan setiap hari Jum’at. Disini, pelanggan bisa menikmati beberapa menu makanan, dengan konsep all you can eat buffet.

Kami menyajikan 'BBQ Night' di lantai 11 THE 1O1 Hotel Jakarta Airport CBC dengan konsep semi outdoor. Selain itu kami juga akan menghadirkan live music, yang menemani santap makan malam para tamu. BBQ Night ini akan dibuka mulai pukul 19.00 – 21.30 WIB.

BBQ Night ala THE 1O1 Hotel Jakarta Airport CBC ini, pengunjung hanya perlu membayar Rp 188.000++/pax untuk menikmati beragam menu. Seperti salad buffet, pasta corner, BBQ live seperti seafood, ayam, daging, aneka dessert dan minuman.

Seluruh makanan yang akan disajikan nanti semuanya fresh, langsung dibuat oleh koki kami ketika pengunjung memesannya. Untuk BBQ kami tidak menggunakan system 'self service'. Jadi, tamu bebas memilih menu BBQ apa saja yang ada di menu, nanti akan dipanggangkan oleh koki kami.

Promo ini akan berlangsung mulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ada live music dengan tema 90’s, sehingga para tamu bisa menyantap makanan dengan lebih seru.

BBQ Night ala THE 1O1 Jakarta Airport CBC ini kami menargetkan market untuk semua segmen, baik keluarga, anak muda dan komunitas yang ada di Jakarta dan Tangerang. Sehingga tidak ada batasan usia untuk menikmati BBQ Night ala THE 1O1 Jakarta Airport CBC.