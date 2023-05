Strategi Maria Anggraini Ditengah Pesatnya Perkembangan Busana Lokal Ready to Wear

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Layaknya teknologi, dunia fashion juga terus mengalami perkembangan dan sangat berpotensi untuk tumbuh.

Apalagi perkembangan busana lokal ready to wear cukup pesat.

Kondisi ini disadari betul oleh Maria Anggraini, pendiri This Is April, salah satu merek busana lokal.

Selain menghadirkan busana yang selalu mengikuti tren, nyaman dipakai, easy to mix and match dan affordable, Maria terus melebarkan sayapnya dengan membuat store baru.

“Apalagi visi saya dan tim adalah ingin This Is April menjadi leading brand fashion yang sangat dicintai dan dipercaya oleh seluruh wanita di Indonesia dan bisa dicintai juga di luar negeri,” jelas Maria dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).

Nah, memasuki tahun ke-11 usia This Is April, Maria terus membuka gerai baru dan menghadirkan konsep berbeda dibandingkan store lainnya.

Maria membuka store berkonsep first stand alone store di Jalan Seturan, Yogyakarta seluas 102 meter persegi yang diharapkan mempermudah #tiawomen di Yogya untuk memiliki koleksi dari This Is April.

"Tentunnya kami juga berharap ini mendapatkan respons yang baik dari pelanggan dan kedepannya dapat membuka stand alone store di kota lainnya di Indonesia,” ujar Maria saat opening ceremony pembukaan store itu di Yogyakarta akhir pekan lalu.

Berbeda dengan 60 store lainnya yang berada di pusat perbelanjaan, store ini mengusung tema homey, warm dan aesthetic sehingga konsumen akan merasakan shopping experience berbeda dan lebih nyaman selama berbelanja.

Yogyakarta sebagai lokasi pertama stand alone store sendiri karena brand produk yang menyasar kaum hawa usia 25-40 tahun ini, jatuh cinta dengan masyarakat setempat yang warm dan humble.

"Yogyakarta sendiri merupakan salah satu destinasi wisata favorite bagi wisatawan lokal dan internasional yang merupakan potensi market yang bagus bagi This Is April," katanya.

Menandai awal pembukaan stand alone store, This Is April mengadakan opening ceremony yang dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023 dengan mengundang local fashion creator dan customer This Is April.

Rangkaian acara diisi dengan sharing session dari founder This Is April, Ibu Maria Anggraini yang bercerita perjalanan This Is April selama 11 tahun dan pada akhir acara semua signature collection This Is April ditampilkan secara apik dalam rangkaian trunk show.

Selain itu, untuk memeriahkan acara pembukaan stand alone store kali ini, This Is April membuat replika paper bag This Is April dengan ukuran raksasa yang diletakkan di atas mobil vintage dan berkeliling mengitari kota Yogyakarta.

Selain menghadirkan produk yang selalu mengikuti tren, nyaman dipakai, easy to mix and match dan affordable, Maria Anggraeni terus melebarkan sayapnya dengan membuat store I This April