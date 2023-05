Desainer Hengki Kawilarang Sebut First Stage Jadi Peluang Kenalkan Budaya Indonesia di New York

Desainer Hengki Kawilarang di Fashion Show First Stage New York, Amerika Serikat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepuluh desainer dan brand Indonesia mengikuti Fashion Show First Stage New York, Amerika Serikat.

Acara 5 hari di Broome Street Soho New York City ini, selain menampilkan koleksi sentuhan Indonesia, ada juga berbagai kegiatan, antara lain talk show tentang kain Indonesia, batik tenun, Indonesia fashion.

Talk Show kain Indonesia dibawakan oleh Dave Tjoa, Diah Kusumawardani, dan Indah warsetio.

Bahkan di acara tersebut juga diadakan kelas tarian Maluku yang cukup diminati pengunjung yang hadir.

Desainer senior Hengki Kawilarang menilai event tersebut sangat bagus untuk teman-teman desainer atau pemilik brand untuk mempromosikan karyanya di New York.

Menurut dia, event ini semacam kurasi untuk para desainer Indonesia membuka peluang menuju event lebih besar lagi. Misalnya New York Fashion Week atau lainnya.

"Semoga ini bukan sebuah showroom untuk temporari saat ini saja, tapi mungkin nanti beberapa pihak yang bergabung atau bekerja sama bahkan suport dari pemerintah untuk bisa membuat sebuah showroom ini menjadi lebih baik dan bisa meng-encourage brand brand Indonesia masuk ke New York," ucap Hengki.

Hal senada juga disampaikan Dina Eski Fatimah sebagai penyelenggara, yang juga biasa menangani New York Fashion Week official.

Ia mengatakan ajang ini merupakan langkah awal bagi brand dan desainer Indonesia yang ingin mengembangkan produknya ke dunia International khususnya pasar Amerika.

Itulah sebabnya ajang First Stage ini bukan hanya sekedar fashion show tetapi juga ada pop up store selama 5 hari.

"Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung menikmati barbagai koleksi dari desainer dan brand Indonesia," ucap Dina.

First Stage rencananya dilaksanakan setiap tahun dengan menampilkan uprising star, para desainer dan brand Indonesia pendatang baru yang mempunyai mimpi untuk bisa melangkah ke dunia fashion terbesar di New York City, From the First Stage to the Next Stage.

Fashion desaigners dan brands yang mengikuti ajang ini juga menganggap acara ini sangat bagus dan membawa banyak manfaat untuk kemajuan brands mereka. Selain itu juga mereka banyak belajar tentang koleksi apa yang pas untuk penjualan di pasar New York ini.

Sekadar info, desainer dan brand lokal yang mengikuti ajang ini, antara lain Kusuma by Hengki Kawilarang, CC by Coreta Louise, Verkoop by Arya Saloka.

Kemudian ada Tenun Tanimbar by Widya Murad, Enni Jo, Sasha bee Bag , Rumah Kebaya Vielga, Aqilla by Ria Anjelina, Kanakilla by Sherly Wenas, dan Batik Coreta Indonesia ikut di ajang fashion show First Stage New York.