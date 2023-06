Frank & co. Persembahkan Perhiasan Berlian Istimewa untuk Fashion Show Karya Monica Ivena

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai brand perhiasan berlian berkualitas yang tepercaya di Indonesia, Frank & co. mempersembahkan perhiasan istimewa yang dibuat khusus untuk fashion show bertema ‘Kaleidoscope Dreams’ karya fashion designer Monica Ivena. Fashion show ‘Kaleidoscope Dreams’ ini berlangsung pada tanggal 31 Mei 2023 di The St. Regis Hotel Jakarta.

Frank & co. yang dikenal sebagai brand perhiasan berlian dengan desain elegan, classic, dan timeless, melakukan inovasi dengan membuat perhiasan berlian customized yang eksklusif dengan menyesuaikan desain busana karya Monica Ivena yang feminine, intricate, and whimsical. Perhiasan berlian dari Frank & co. yang dibuat khusus untuk fashion show ini memiliki desain classic modern with a twist.

Fashion Designer Monica Ivena menyatakan kegembiraannya akan dukungan Frank & co., “Saya berterima kasih pada Frank & co. atas dukungannya di fashion show Kaleidoscope Dreams dari brand saya, Monica Ivena. Sungguh merupakan proses kreatif dan eksekusi yang menyenangkan dalam menciptakan custom jewelries dari masing-masing segmen show, yakni: Gatsby, Disco, Under the Sea, dan Birds of Paradise. Semua perhiasannya stunning dan saya sangat menyukainya. Saya juga sangat menikmati setiap proses kerja sama ini, sebuah pengalaman yang menyenangkan.”

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Frank & co. berkomitmen untuk selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Melalui pengembangan desain, pemutakhiran teknologi, hingga pemilihan partner-partner yang tepat dan sesuai dengan value dari Frank & co. Salah satunya tentu Monica Ivena yang karyanya bukan hanya indah, namun juga berkualitas tinggi, inovatif, serta mendunia.”

Frank & co. membuat khusus perhiasan berlian yang masing-masing ditampilkan pada opening sequence fashion show kali ini. Beberapa perhiasan berlian tersebut memiliki tema yang sesuai dengan tema ‘Kaleidoscope Dreams’ dari Monica Ivena.

Perhiasan dari Frank & co. ini, yang terdiri dari beberapa cincin dan anting-anting, menggunakan berlian dengan tingkat warna F dan kejernihan VVS, yellow diamonds, serta precious stones berupa ruby merah yang menawan dan safir biru yang mewah.

Warna-warni cerah dari precious stones dan kilau berlian F VVS membuat perhiasan Frank & co. ini tampil beda dan berkarakter, namun tetap tidak meninggalkan kesan timeless dan elegan yang selama ini diusungnya. Desain perhiasan yang modern ini menyesuaikan dengan garis gaya busana yang ditampilkan pada fashion show.

Beberapa perhiasan persembahan Frank & co., dengan white & yellow diamonds serta precious stones, yang dibuat spesial untuk fashion show ‘Kaleidoscope Dreams’ karya Monica Ivena.

Satu perhiasan berlian dengan ruby dalam bentuk cincin dengan desain modern yang dipersembahkan kali ini, memiliki total 66 butir round diamond serta 3 butir pear shape ruby.

Cincin berlian lainnya dengan detil bunga serta sayap-sayap di bagian atasnya memiliki total 43 butir regular diamond dengan round dan pear shape serta 81 butir yellow diamonds. Cincin berlian lainnya yang juga dilengkapi dengan yellow diamonds, memiliki desain layaknya kepak sayap yang cantik, memiliki total 62 butir regular diamond dan 104 butir yellow diamonds.

Dari persembahan ini, terdapat juga cincin berlian yang dilengkapi dengan precious stone safir biru, dengan desain modern elegan, yang memiliki total 48 butir round diamond dan 48 butir yellow diamond serta 1 butir safir biru.

Monica Ivena sendiri merupakan seorang fashion designer dari Indonesia, yang sudah berkiprah selama lebih dari 10 tahun, dengan beberapa karyanya yang dipakai oleh selebriti Indonesia dan dunia seperti Taylor Swift dan Khloe Kardashian.

Tak ketinggalan, beberapa figur publik tanah air pun turut hadir di fashion show penuh dengan kemilau berlian ini, di antaranya Andien Aisyah, Angel Pieters, Becky Tumewu, Chelsea Olivia, Jessica Iskandar, Pamela Bowie, Pevita Pearce, Raisa, dan Rossa yang semuanya datang mengenakan perhiasan berlian Frank & co.

Perhiasan berlian yang diproduksi Frank & co. dinilai dengan parameter 4C yakni Clarity (kejernihan), Carat (carat), Color (warna), serta Cut (potongan). Parameter ini memastikan seluruh perhiasan mewah milik Frank & co. selalu eksklusif dan tepercaya keasliannya. Berlian yang digunakan Frank & co. untuk fashion show ini merupakan berlian unggulan Frank & co. dengan tingkat warna F dan kejernihan VVS dengan matching quality.

Perhiasan berlian yang dihadirkan Frank & co., selain untuk memperindah penampilan, juga dapat dijadikan sebagai statement pieces. Melalui campaign #NyatakandenganFranknco, Frank & co. turut mengajak masyarakat untuk merayakan berbagai selebrasi kehidupan dan juga momen spesial, baik untuk orang-orang tercinta maupun diri sendiri melalui koleksi perhiasan yang dihadirkannya.

