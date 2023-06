McDonald’s Indonesia kembali meluncurkan beragam menu dengan paduan cita rasa Jepang yang diberi nama “Taste of Japan”.

Diminati Konsumen, McDonald’s Indonesia Kembali Hadirkan Menu “Taste Of Japan”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Restoran cepat saji McDonald’s Indonesia kembali meluncurkan beragam menu dengan paduan cita rasa Jepang yang diberi nama “Taste of Japan”.

Peluncuran kembali menu “Taste of Japan” itu dilakukan di McDonald’s Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia mengatakan peluncuran kembali menu “Taste of Japan” itu dilakukan lantaran tingginya permintaan dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap menu tersebut saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 dan 2021 lalu.

"Itulah yang menjadi alasan utama kami meluncurkan kembali menu ini. Lewat Taste of Japan, kami menghadirkan kembali pengalaman cita rasa kuliner khas Jepang yang autentik untuk memuaskan para penggemar budaya dan tradisi Jepang di Indonesia,” kata Caroline.

“Para pencinta budaya Jepang dan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kelezatan kuliner khas Negeri Matahari Terbit ini tanpa perlu pergi jauh-jauh ke Jepang. Cukup dengan mengunjungi restoran McDonald’s Indonesia terdekat,” imbuhnya.

Lewat menu “Taste of Japan”, McDonald’s Indonesia menawarkan berbagai menu pilihan dengan kekayaan dan keragaman kuliner Negeri Matahari Terbit.

Di antaranya Yakiniku Burger yang menghadirkan tiga varian Burger, yaitu Beef Yakiniku Tamago Burger, Burger dengan daging sapi asli dilengkapi saus Yakiniku dengan kombinasi nori (rumput laut) dan irisan kol, ditambah telur yang disajikan dengan roti Burger yang lembut.

Ada juga McSpicy Yakiniku Burger yang disajikan dengan sensasi daging ayam pedas.

Dengan kedua varian ini, ada Fish Fillet Yakiniku Burger dengan daging ikan yang juga disajikan dengan saus Yakiniku, nori (rumput laut) dan irisan kol.

Ketiga varian Burger ini juga ditemani Spicy Nori McShaker Fries, kentang goreng McDonald’s dengan bumbu nori (rumput laut) pedas, dan Sakura Fizz, minuman bersoda dengan rasa manis menyegarkan dari buah beri yang berwarna merah.

Seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati McFlurry Matcha Cookies atau OREO, teh Hojicha Jepang yang khas dicampur dengan es krim vanila McD dan pilihan Topping Matcha Cookies atau OREO.

Selain itu McDonald’s Indonesia juga menghadirkan Yuzu Pink Waffle Cone, varian baru menu “Taste of Japan” berupa es krim vanila McDonald’s dengan Topping cita rasa buah Yuzu yang disajikan bersama Pink Waffle Cone dan wafer cokelat.

Untuk memberikan pengalaman kuliner khas Negeri Matahari Terbit yang menyeluruh kepada para penggemar dan seluruh masyarakat Indonesia seperti sedang berada di Jepang, McDonald’s Indonesia juga menghadirkan dekorasi dengan sentuhan dan ornamen Jepang yang autentik di tiga restoran McDonald’s Indonesia di Jakarta.

Tiga restoran itu yakni McDonald's Salemba dengan tema Osaka, McDonald's Kemang dengan tema Tokyo, dan McDonald’s PIK 2 dengan tema Kyoto.

Para kru di tiga restoran McDonald’s Indonesia tersebut juga akan mengenakan pakaian kimono bernuansa merah yang khas dari Negeri Matahari Terbit.

Di samping itu McDonald’s Indonesia juga memperkenalkan kolaborasi terbarunya dengan Ica Zahra yang merupakan 1st Winner of Nippon Television Nodojiman The World 2015, untuk merilis lagu “Nihon No Fureebaa”.

Lagu ini menceritakan tentang Yakiniku Burger dari menu “Taste of Japan” yang mengajak para pendengar untuk mendapatkan menu gratis di aplikasi McDonald’s.