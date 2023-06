20 Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023, Cocok Dibagikan untuk Keluarga dan Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 20 ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 yang cocok dibagikan untuk keluarga dan sahabat.

Sebentar lagi, umat muslim akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha 2023/1444 H.

Hari Raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah.

Tahun ini, terdapat perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha antara Muhammadiyah dan Pemerintah.

Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 2023 jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Sementara Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 2023 jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Untuk merayakan Idul Adha 2023, kamu dapat mengirimkan ucapan kepada orang-orang tersayang seperti keluarga dan sahabat.

Berikut 20 Ucapan Hari Raya Idul Adha 2023 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dikutip dari timesofindia, indiatimes, thequint.com:

1. May the joy of Eid surround you and your family. Eid ul Adha.

Semoga kegembiraan Idul Adha mengelilingi kamu dan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha.

2. Happy Eid Ul Adha! May your heart lighten up with the observance of this holy day!

Semoga Allah menghujani kita rahmad dan menerima doa-doa kita. Selamat Hari Raya Idul Adha untukmu!

3. May Allah grant you and your family peaceful and prosperous life. May the blessings of Allah never leave your side. Whising you the heartiest Eid ul Adha Mubarak!

Semoga Allah memberi kamu dan keluarga kehidupan yang damai dan sejahtera. Semoga berkah Allah tidak pernah meninggalkanmu. Semoga mendapatkan Idul Adha Mubarak yang paling tulus!