Pemanfaatan Media Sosial di Balik Keberhasilan Jualan Buku Puluhan Ribu Eksemplar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkembangan media sosial TikTok dimanfaatkan sebagai peluang oleh penerbit buku Insight First.

Diketahui, TikTok telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam pertumbuhan social commerce di Indonesia.

Dengan pengguna yang semakin banyak tercatat 113 juta per April 2023, popularitas TikTok yang terus meningkat, ekosistem afiliator TikTok dapat menjadi platform yang menarik untuk pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan pengguna dengan merek atau produk yang relevan.

Memasarkan buku-buku nonfiksi melalui jalur distribusi affiliate social commerce.

Insight First mampu menjual beragam buku non-fiksi motivasi dan bisnis hingga puluhan ribu eksemplar.

CEO of Insight First Group Marlina Iryatie menuturkan, sejak dirilis dua tahun lalu, buku Quranic Law of Attraction telah memperoleh perhatian yang luar biasa dan menjadi best-selling book di genre buku pengembangan diri, dan terjual lebih dari 50.000 eksemplar.

"Konten dan pendekatan yang relevan dituangkan dalam buku tersebut telah membuat pembacanya merespons serta memberi review yang positif," ujarnya.

Buku Quranic Law of Attraction (QLOA) ini memberikan pembaca kesempatan untuk lebih memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam sambil mengintegrasikannya dengan sains Hukum Ketertarikan.

Dalam waktu yang relatif singkat sejak dirilis, buku ini juga telah mengukir catatan sebagai buku motivasi Islami terlaris yang dicari oleh masyarakat Indonesia di platform social commerce.

Salah satunya, membaur dengan ekosistem dan mengelola affiliator melalui program “Pejuang Kebaikan InsbookStore”.

Melalui program ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok yang tertarik bergabung mempromosikan dan menjual buku-buku InsbookStores.

Hasilnya, program afiliasi kami telah menciptakan dampak ekonomi yang positif dengan memberikan peluang penghasilan tambahan kepada affiliator, khususnya ibu Rumah Tangga.

Dalam beberapa bulan saja, telah terdapat peningkatan signifikan jumlah affiliator yang bergabung dengan program tesebut, yaitu lebih dari 14.000 affiliator, dimana 80 persennya adalah ibu Rumah Tangga.

"TikTok dirasakan cukup mengubah peta-permainan dalam hal pertumbuhan ekonomi dari rumah. Melalui program afiliasi, mereka dapat memanfaatkan kreativitas, originalitas, dan pengaruh sosial mereka untuk mempromosikan buku-buku Insight First Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya memberikan pemberdayaan ekonomi kepada ibu rumah tangga tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan menciptakan jalan baru untuk perdagangan dan memperluas jangkauan bisnis," terang Marlina dalam keterangannya yang diterima Rabu (12/7/2023).