Gelaran Labdanation Fashion Week 2023 Mendapat Penghargaan Dari Museum Rekor Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Museum Rekor Indonesia (Muri) menganugerahkan PT Labda Anugerah Tekstil (LAT) atas pencapaiannya sebagai Perusahaan Digital Printing Tekstil Pertama skala Industri Kecil Menengah yang Memperoleh Sertifikat OEKO-TEX Standard 100 usai menggelar Labdanation Fashion Week 2023.

Labdanation Fashion Week 2023 mengusung tema 'How Sustainable Fabric will Revolutionize the Fashion' yang bertujuan untuk memperkenalkan produk Fashion Eco Friendly ke tingkat nasional sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan industry berkelanjutan atau Sustainable Industry.

"Labdanation fashion Week ini, bertujuan untuk memperkenalkan produk Fashion Eco Friendly ke tingkat Nasional sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan industry berkelanjutan atau Sustainable Industry," ungkap Direktur Operasional PT Labda Anugerah Tekstil, Wijaya NG.

Dijelaskannya, diusianya ke 3 tahun, PT LAT berkomitmen terhadap konsep, visi dan misi perusahaan yang secara bertahap telah menerapkan Total Sustainability Management yaitu pendekatan yang mencakup pengelolaan dan integrasi semua aspek berkelanjutan dalam suatu organisasi atau sistem, dengan 3 pilar utama yakni Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

"Dengan mengikuti pengujian untuk memenuhi standar internasional keamanan produk, PT Labda Anugerah Tekstil kini dikukuhkan oleh Lembaga Pencatat Rekor Nasional MURI untuk yang kedua kalinya sebagai Perusahaan Digital Printing Tekstil Pertama Skala Industri Kecil Menengah yang memperoleh Sertifikat OEKO-TEX Standard 100," kata Wijaya NG.

Dikatakannya, PT LAT berusaha menjadi sebuah perusahaan dengan konsep Eco Friendly, memiliki visi dan misi yang terencana serta terukur dengan harapan dapat diakui ditingkat national dan internasional yang juga dapat akan menjadi kebanggaan Propinsi Bali .

"Sesuai dengan tema hari ini 'How Sustainable fabric will revolutionize the fashion' Sustainable atau berkelanjutan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri," kata Wijaya NG.

Sedangkan Revolusi, terangnya, adalah sebuah perubahan yang berlangsung secara cepat, tepat dan terukur, menyangkut hal-hal dasar.

Rekor untuk PT Labda Anugerah Tekstil tercatat sebagai rekor ke 11063 di catatan MURI yang diserahkan oleh Direktur Marketing MURI, Awan Rahargo kepada Yusak Samadji Pranoto selaku Direktur Utama PT Labda Anugerah Tekstil dan Wijaya NG selaku Direktur Operasional PT. Labda Anugerah Tekstil, pada acara Labdanation Fashion Week 2023 yang diselengarakan oleh PT Labda Anugerah Tekstil, di Beachwalk Shopping Center, Kuta-Bali, Sabtu (15/7/2023).